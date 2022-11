Francesca Pascale e Paola Turci: cicogna in arrivo per la coppia! L’annuncio pieno di gioia

Francesca Pascale e Paola Turci annunciano l’arrivo di un bebè! Una notizia meravigliosa per la coppia: la cicogna sta arrivando nella loro vita. Dopo il matrimonio si è coronato un altro bellissimo sogno per le due donne.

Francesca Pascale e Paola Turci sono felicissime di annunciare l’arrivo di un bebè. La coppia non vede l’ora di accogliere il bambino nella loro vita e dargli tutto il loro amore. I fan sono curiosi di sapere tutto riguardo l’arrivo del bimbo ma le due donne stanno svelando ben pochi particolari.

Le due si sono sposate lo scorso 2 luglio dopo diversi anni di frequentazione. Nello stesso giorno si è tenuto il pride a Milano. Loro però si trovavano da tutt’altra parte: le donne hanno deciso di unirsi in matrimonio in Toscana, precisamente a Montalcino.

Si è tratta di una bellissima e commovente cerimonia che si è spostata poi in un resort a 5 stelle in Val D’Orcia. Gli invitati erano davvero pochi: si parla di una trentina di persone, tra amici e famigliare. Festeggiamenti molto intimi ma che non hanno di certo sminuito l’importanza dell’unione, tutt’altro.

La festa è andata avanti per tutta la notte e le due hanno passato dei bellissimi momenti con le persone che amano e rispettano di più. Finalmente la coppia ha coronato il suo sogno, ma manca ancora un “particolare” per rendere tutto perfetto.

Francesca Pascale e Paola Turci aspettano un bebè

Dopo essersi sposate, Francesca Pascale e Paola Turci stanno per realizzare un altro meraviglioso sogno. La coppia ha infatti annunciato di aspettare un bebè: un desiderio che attendevano da tanto tempo che diventasse realtà, qualcosa a cui anche loro stesse fanno fatica a credere.

Le due sono entrambe attiviste per i diritti LGBT. Si sono sposate lo scorso luglio con una cerimonia bellissima e degna del loro amore. Ora il desiderio è di allargare la famiglia con un nuovo membro che possa portare ancora più gioia all’interno di una coppia già bellissima.

Sembra infatti che le due stiano pensando di adottare un bambino, anche se in Italia le pratiche per una coppia omosessuale non sono così semplici da adempiere. Spesso allora molti si rivolgono a organizzazioni di altri paesi dove l’adozione è più semplice. Rimane però il problema di legalizzare la pratica in Italia.

Le due non hanno mai nascosto il sogno di volere una famiglia tutta loro, ma stanno ancora ragionando il da fare con il bambino. La coppia si mantiene comunque molto riservata sulla scelta, anche perché non è così semplice poter adottare un piccolo. Finché non ci sarà la conferma da parte loro, è difficile dire se l’adozione andrà a buon fine.