Valeria Marini: “mi fece abortire e…”, la situazione drammatica a cui è stata costretta

Valeria Marini ha confessato di aver abortito quando aveva 15 anni ma la cosa più sconvolgente per i fan è stata che questa interruzione di gravidanza la volle sua madre.

Valeria Marini ha aperto il suo cuore nel corso di una delle ultime puntate del seguitissimo programma Belve condotto da Francesca Fagnani. Durante questa intervista Valeria Marini si è aperta come poche volte nella sua vita, confessando di essersi sottoposta a un’interruzione di gravidanza voluta fortemente da sua madre quando aveva quindici anni:

“Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata, ero una ragazzina. Mia mamma l’ha fatto per il mio bene, perché comunque questo amore che avevo per questa persona non era sano, lui era violento, quindi diciamo che è stato un atto d’amore di mia madre”.

Di certo questa è stata un’informazione scioccante sia per il trauma che probabilmente ha vissuto da ragazza Valeria Marini quando aveva questa relazione tossica, sia perché di certo abortire a 15 anni deve essere stato faticoso anche se sembrava essere consenziente. Valeria era praticamente una bambina e questa fu un’esperienza forte tanto che l’avrebbe addirittura rimossa.

Valeria Marini voleva essere madre

In seguito all’intervento, infatti, Valeria Marini rimosse completamente quanto le era accaduto e così lo ha raccontato a Francesca Fagnani: “Ho cancellato dalla memoria perché ho sofferto molto sia fisicamente sia psicologicamente, sicuramente è stata una cosa che poi mi è rimasta dentro, una ferita. Io sono contro l’aborto assolutamente, però ci sono delle situazioni”.

Il racconto di Valeria Marini di certo è stato scioccante per il pubblico, soprattutto per il trauma subito e anche perché crescendo ha maturato il desiderio di maternità. Tuttavia la showgirl ha dichiarato di non portare rancore nei confronti della madre e anzi ha puntualizzato che l’aborto era l’unica via da prendere in considerazione:

“Mi ha cambiato la vita, mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata a una persona che non mi amava e mi faceva del male e quindi non posso fare altro che ringraziarla”. Come la stessa Valeria Marini ha più volte puntualizzato quello tra lei e il padre del bambino non era un rapporto sano: “Lui era molto violento”, questa la testimonianza della showgirl.

Come sappiamo la vita sentimentale di Valeria Marini ha visto molti anni dopo la storia d’amore con Vittorio Cecchi Gori durante la quale la showgirl ha subito altri due aborti: “Una sera, dopo l’ennesima lite, ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare. Ero disposta a qualsiasi sacrificio, ma quando ho dato la notizia a Vittorio, la sua risposta è stata: “E come facciamo ad andare in barca?”. Di comune accordo abbiamo deciso di interrompere la gravidanza, ma non ho mai smesso di pensare a un figlio”.

Oggi Valeria Marini sogna ancora di diventare madre e nel corso di un’intervista a Verissimo la showgirl e attrice ha confessato questo suo desiderio e di voler intraprendere tutte le possibilità disponibili per realizzare questo sogno che non ha mai nascosto questo desiderio: “Diventare mamma ed essere genitore è la cosa più bella del mondo. Rimane sempre il sogno nel cassetto, speriamo che si riesca ad avverare. Io non ho mai abbandonato questo desiderio, non bisogna mai abbandonare il desiderio di diventare mamma o papà. I figli sono il futuro e non bisogna mai abbandonare questo desiderio, con qualsiasi mezzo”.