George Ciupilan “Sta soffrendo”, è colpa di Signorini. Scoppia la polemica, dolore immenso per il ragazzo

I fan di George Ciupilan si sono stretti intorno al dolore del ragazzo dopo il brutto episodio accaduto dentro la casa del Grande Fratello VIP. In poche ore è scoppiata un’enorme polemica proprio contro Signorini e l’intera trasmissione.

Il povero George Ciupilan si è ritrovato in lacrime dentro la casa del Grande Fratello VIP ed è scoppiata la polemica sul web e tra i telespettatori. Il ragazzo infatti si è ritrovato in un’orrenda situazione per colpa di Signorini e della produzione del reality show che conduce da diversi anni.

Il pubblico conosce Ciupilan come concorrente della quarta edizione del reality di Rai 2 Il Collegio, della prima edizione de La Caserma e ora lo vediamo come inquilino della casa del GF VIP 7. Ciupilan è giovanissimo: ha solo 20 anni, eppure è già entrato nel cuore degli italiani per la sua simpatia e spontaneità.

George Ciupilan: “Smettetela, sta soffrendo”

I fan di George Ciupilan ma anche i telespettatori si sono scagliati contro Signorini e il Grande Fratello a causa di una scelta che portato il ragazzo in lacrime. Il conduttore infatti ha deciso di procedere con la sua decisione, senza prima chiedere a Ciupilan se anche lui fosse d’accordo.

Durante l’ultima puntata in diretta dalla casa, il ragazzo ha parlato della sua terribile infanzia: il padre era un alcolista che poi ha abbandonato la famiglia, lasciando Ciupilan a dover crescere senza un punto di riferimento. Il giovane non è riuscito a trattenere il dolore ed è scoppiato a piangere nel ricordare quel periodo tremendo.

Come se non bastasse, la produzione del GF VIP ha deciso di invitare suo padre in trasmissione per farli riavvicinare e parlarsi. Questa scelta ha scatenato un’ondata di polemiche sui social: “Ma non vedete come soffre sto ragazzo? Fargli vedere il padre equivale a fargli del male” ha scritto un utente sotto un posto della pagina ufficiale del reality.

In tanti sono arrivati a dargli man forte, commentando con “Non si gioca con il dolore” e “Fossi in Alfonso mi fermerei qua, perché fargli vedere il padre?”. I telespettatori sono infatti preoccupati per la reazione del giovane. Dal suo ultimo intervento in diretta appare chiaro che le questioni per lui sono tutt’altro che risolte e che il ragazzo soffra ancora troppo per il suo passato.

Durante la puntata è stato mandato in onda un videomessaggio da parte del padre del ragazzo che ha commosso tutti. Signorini ha preannunciato che i due avranno presto modo di incontrarsi e, contro le aspettative del pubblico, il ragazzo si è detto favorevole a parlare col genitore.