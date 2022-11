Nostradamus: William non diventerà mai Re, al suo posto ci sarà Harry | Sciagura preannunciata?

Nostradamus ha deliberato una nuova sciagura che tocca la casa reale inglese. William non diventerà mai Re: al posto suo salirà al trono Harry. La sciagura è stata preannunciata e sta facendo tremare i componenti della Royal Family. Ma cosa ha visto nel futuro esattamente?

La profezia

Le profezie di Nostradamus mettono sempre molta pressione sulla famiglia inglese e sui sudditi che, per quanto cerchino di essere razionali, alla fine vengono condizionati dalle parole del sensitivo.

Le previsioni sono di lunga data: 6338 versetti dell’astrologo francese scomparso nel 1566 predirebbero il futuro, anticipando eventi importanti che toccano tutta l’umanità. Tra questi, la data e causa della fine del mondo.

Nel corso della storia è successo che le previsioni venissero interpretate con forzatura solo dopo che si erano presentati dei fatti straordinari: insomma, leggendo tra le righe lasciate in eredità dall’astrologo, spesso si è arrivati a confermare la correlazione tra quanto accaduto e quanto preannunciato.

Un esempio è la morte della Regina Elisabetta, di cui anche Nostradamus aveva parlato: secondo quanto scritto, sarebbe dovuta avvenire nel 2020, e molti l’avevano ricondotta alla pandemia da Coronavirus. Visto che il mistico scrive di “un attacco dalla Francia ad Est”, ora la si collega alla guerra in Ucraina.

Insomma, le interpretazioni sono molte e complicate. Per saper leggere le parole di Nostradamus ci vogliono moltissime competenze e soprattutto la capacità di interpretare i suoi modi di pensare, di esprimere i concetti e in parte sarebbe bene conoscere la cultura dell’epoca che l’ha cresciuto.

Venendo alle profezie sulla casa reale inglese, quella finita nel mirino è davvero grave e angosciante: secondo Nostradamus, sarà Harry il prossimo erede al trono, e non William – come vorrebbe la successione, in quanto il marito di Kate è il primogenito di Lady Diana e Carlo.

Ma non è finita qui, c’è di più: secondo Nostradamus, Carlo non verrà mai incoronato Re. Stando alla profezia, quindi, Harry dovrebbe salire al trono davvero a breve.

Si tratta di un’interpretazione fatta dallo scrittore Mario Reading, che nel 2005 aveva rilasciato un libro di interpretazione intitolato “Nostradamus: Complete Prophecies for the Future”.

Gli eventi previsti da Nostradamus

Nel libro lo scrittore evidenzia alcuni eventi importarti, previsti da Nostradamus: stiamo parlando della rivoluzione francese, della seconda guerra mondiale. E ancora, l’invenzione della bomba atomica e persino l’attacco terroristico dell’11 settembre.

Nel libro Reading porta all’attenzione una delle poesie scritte da Nostradamus, nella quale rivelava l’ascesa al trono e la morte di una regina chiamata Elisabetta II. Nel testo si prevedeva la successione da Elisabetta a Re Carlo, ma questo avrebbe poi abdicato e passato il trono al figlio minore, Harry, invece che al suo primogenito.

Reading interpreta le parole del profeta francese in questo modo:

“La regina Elisabetta II morirà intorno al 2022 all’età di circa 96 anni, cinque anni prima della durata della vita di sua madre. Il principe Carlo compirà 74 anni nel 2022, quando salirà al trono. (…) Ma il risentimento contro di lui di una buona parte della popolazione britannica, in seguito al suo divorzio da Diana principessa del Galles, persistono ancora“.

La poesia, inoltre, continua rivelando che “l’uomo che lo sostituirà è uno che non si sarebbe mai aspettato di essere re“. Così, Reading leggendo queste parole ha associato la figura misteriosa a Harry che, in questo momento, sarebbe proprio l’ultima persona a poter diventare Re, sia per i suoi rapporti deteriorati con il resto della famiglia, sia per una questione di dinastia.

L’incoronazione di Carlo è alle porte: non ci resta che attendere ancora qualche mese per vedere se si verificherà l’angosciante profezia.