Uomini e Donne: feroce lite in studio, si arriva alle mani. Maria De Filippi costretta a intervenire per dividerle / VIDEO

C’è stato un clamoroso scontro durante uno degli ultimi appuntamenti di Uomini e Donne durante il quale Maria De Filippi è stata costretta a intervenire per dividere le due litiganti. Il pubblico sconvolto, ecco cosa sappiamo.

In una delle ultime puntate di Uomini e donne ci sono state delle grosse tensioni che hanno visto protagoniste due concorrenti del dating show che si sono scontrate di brutto davanti a tutti. La puntata in questione è stata quella dello scorso 21 novembre quando due dame del trono over sono arrivate a uno scontro diretto e molto forte, praticamente quasi alle mani.

Una scena simile non si vedeva da tempo in televisione e di certo ha sconvolto il pubblico del dating show che ha assistito a una situazione davvero drammatica, un litigio tra due dame del trono over che sarebbero arrivate quasi alle mani se non fosse stato per l’intervento di Maria De Filippi. Quello che è certo è che gli ascolti del programma sono saliti in maniera esponenziale.

Rissa sfiorata a UeD. Interviene Maria

Ma come si è arrivati a rischiare una rissa a Uomini e Donne? Intanto diciamo che le protagoniste di questa situazione tanto assurda quanto sconvolgente sono state Ida Platano e Roberta Padua, due dame storiche del trono over tra le quali come si sa non c’è mai stata simpatia e questa volta le rispettive antipatie le hanno portate oltre il limite tanto da lasciare tutto lo studio di stucco.

Ma cosa ha fatto scattare la quasi rissa tra le due? Ida non avrebbe voluto ballare con il suo corteggiatore Alessandro Vicinanza a causa di certi suoi atteggiamenti. Roberta è intervenuta provocando Ida sottolineando che lei non sarebbe in realtà interessata ad Alessandro. Da qui si è scatenato il putiferio e Ida ha sbottato: “Ma come ti permetti?”, al che Roberta si è alzata in piedi andando faccia a faccia con la rivale. A dividerle c’è stata Maria de Filippi che le ha richiamate all’ordine.

Ida si è allontanata nello stupore generale, ma per fortuna la tensione è durata poco perché la conduttrice ha evitato che si arrivasse alle mani.

Ida per altro avrebbe già fatto la sua scelta e sembra si tratti appunto di Alessandro Vicinanza, anche se in ballo ci sarebbe pure l’ex Riccardo Guarnieri al quale sarebbe interessata Roberta Padua.

Di certo nelle prossime puntate si comprenderà meglio questa dinamica e chissà quanto potranno resistere nella stessa stanza le due dame senza punzecchiarsi. Di certo se non fosse stato per Maria De Filippi sarebbe finita molto peggio la situazione e certamente gli ascolti sarebbero saliti alle stelle. Sapranno resistere le due dame la prossima volta?

Lo scopriremo nelle prossime puntate, quando saranno anche più chiare le decisioni di entrambe.