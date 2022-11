Ida Platano, prima di Uomini e Donne “spazzavo per terra”. Un passato incredibile

Ida Platano è una dei volti più noti del trono over di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. Ma sapete che lavoro faceva prima di entrare nel programma? Ecco la verità, è difficile credere che quella fosse la sua vita.

Ida Platano da anni ha un posto in prima fila nel parterre di Uomini e Donne per via della sua turbolenta e senza fine storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Da anni ormai i due si lasciano per poi riprendersi, e Ida non riesce a dimenticare la loro relazione per iniziarne un’altra.

Solo in questa edizione abbiamo visto Ida un po’ diversa dal solito, coinvolta emotivamente dal rapporto con Alessandro Vincenza, neo componente del parterre maschile che è stato in grado di catturare la sua attenzione, nonostante i suoi occhi siano sempre puntati su Riccardo.

L’hair stylist bresciana si è raccontata in un’intervista fiume esclusiva rilasciata al magazine officiale del dating show di Maria De Filippi. Nella chiacchierata, Ida ha svelato lati inediti di sé, in particolare a proposito del suo passato, spiazzando tutti.

La vita di Ida Platano prima della fama

Per chi si stesse chiedendo com’era Ida Platano prima della fama data dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, ecco la risposta che cercavate. Lei si è raccontata in esclusiva al magazine, scavando nel suo passato lontano dai riflettori.

A proposito del suo mestiere, l’hair stylist appunto, ha raccontato: “Quando abitavo ancora a Palermo ho iniziato a lavorare per una coppia di parrucchieri che avevano un salone dedicato sia agli uomini che alle donne. Non avendo esperienza, per i primi tempi mi limitavo a fare gli shampoo e a spazzare per terra.

Il proprietario di questo salone è poi diventato il mio maestro: è stato lui a darmi l’input di buttarmi nel mondo del lavoro perché mi vedeva appassionata”.

Il suo mestiere l’ha incentivata a osare e sperimentare con i capelli, arrivando a portare un colore che oggi sarebbe assurdo immaginare su di lei. “Ricordo ancora che, ben prima di potermi permettere di lavorare sulle teste delle clienti a Palermo, ero affascinata da quello che si poteva fare e non vedevo l’ora di provarci – racconta.

Io stessa, poco dopo aver iniziato la gavetta, ho completamente cambiato look: quando ho cominciato avevo i capelli lunghissimi e dopo una settimana mi sono fatta un caschetto viola. Non dimenticherò mai la faccia sconvolta dei miei genitori quando sono tornata a casa”.

Giocando con la fantasia, Ida ha raccontato quale sarebbe stato il lavoro che avrebbe voluto fare se non fosse diventata una parrucchiera e se non avesse riscontrato il successo a Uomini e Donne, che sicuramente la aiuta a promuovere la sua attività a Brescia. La componente del parterre di Maria confessa:

“Avrei voluto fare la hostess di volo. Adoro gli aerei, amo viaggiare: in un’altra vita magari farò sia la hostess che la parrucchiera”.

Nel frattempo, la permanenza nel programma di Maria si allunga per Ida: in bilico tra il turbolento amore di Riccardo e quello nuovo di Alessandro Vicinanza, la donna è travolta da sentimenti contrastanti che appassionano il pubblico. Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà nelle prossime puntate.