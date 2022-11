Romina Power: “Mi manchi…”, il messaggio spezza i cuori, un amore eterno

Malgrado la bufera mediatica verificatasi in seguito alla diffida di Romina Power rivolta alla Rai e a Loredana Lecciso, di recente la cantante di origini americane ha lasciato un messaggio davvero dolce sui suoi canali social. Quel “mi manchi” a chi si riferisce? Ecco tutto quello che sappiamo.

Romina Power è tra le cantanti più amate, di origine americana, figlia dell’attore hollywoodiano Tyrone Power e voce femminile del duo artistico composto con Al Bano suo ex marito con il quale ha avuto una delle storie d’amore più belle e amate dai fan e conclusasi tragicamente, come ricordiamo.

I due si sono amati molto e la loro sembrava una coppia inossidabile ma il loro amore purtroppo si è concluso in seguito alla scomparsa della loro primogenita Ylenia nel 1994. Da alcuni anni però le tensioni tra i due si sono risolte e addirittura la coppia (quella artistica) si è riformata. Ora un messaggio importante rilasciato da lei sui suoi canali social ha fatto discutere il web.

Un po’ di tempo fa, in una delle ultime interviste che ha concesso al settimanale Oggi Al Bano ha aperto il suo cuore confessando qualcosa che ha commosso tutti: “Ho aspettato otto anni sperando che qualcosa cambiasse: desideravo che la mia vita tornasse quella di prima. Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà”.

Le parole di Al Bano sono davvero commoventi perché evidenziano un grande amore per Romina e la voglia di ricucire il rapporto.

In effetti sono solo pochi anni che i due hanno ricominciato a cantare insieme e la stessa Romina Power ha spesso ironizzato sulla loro storia d’amore che non si sarebbe mai conclusa e ciò senza preoccuparsi di urtare la sensibilità dell’attuale compagna di Al Bano, Loredana Lecciso, la stessa donna che ha diffidato dal fare il suo nome.

Insomma sembra che la forte Romina Power con la sua personalità abbia sempre prevaricato sulla povera Loredana che, infatti, come vi abbiamo più volte raccontato non avrebbe preso bene l’intervento di Romina Power.

Tutto questo senza tener conto del fatto che Al Bano ha praticamente un’altra famiglia con Loredana Lecciso che gli ha dato altri due figli: Yasmine e Albano junior.

Loredana Lecciso rispetto alle “frecciatine” di Romina Power ha sempre tenuto la testa bassa senza mai rispondere davvero a nessuno degli attacchi della ex moglie di Al Bano, dimostrando anche una certa pazienza. Ultimamente però le cose sembrano essere cambiate e nella vita del cantante di Cellino San Marco si è scatenato il putiferio. Tutto è iniziato soprattutto dalla diffida di Romina Power a Domenica In che avrebbe scatenato la polemica.

Come ricorderete una fonte vicina alla Lecciso ha detto: “Loredana ha chiesto aiuto agli avvocati. Vuole capire se ci sono i presupposti per chiedere i danni a Romina. La sua diffida ha danneggiato la Lecciso perché incide nella sua libertà di espressione, quasi fosse un’estranea nella vita di Al Bano. E pesa anche sulla sua ‘libertà professionale’: sembra che un’altra ospitata, in un programma registrato, sia stata cancellata.”

Romina Power esprime il suo amore

Negli ultimi giorni Romina Power ha scritto un messaggio d’amore che potremmo definire una dedica e la cosa ha scatenato il web, c’era una sua foto e come didascalia che diceva: “My sweet one. Missing you is a huge understatement!”. La foto vede Romina Power giovanissima con in braccio l’allora bambina Ylenia, la primogenita scomparsa a New Orleans nel 1994.

La dedica d’amore in italiano cita più o meno così e si riferisce alla figlia e non ad Al Bano come molti hanno creduto: “Il mio dolce amore. Mi manchi è un enorme eufemismo!!”