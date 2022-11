«È morto Maurizio Costanzo»: il web va giù pesante e la situazione è fuori controllo

Fedez stava facendo una diretta sul suo canale Instagram quando i fan, per “scherzo” gli hanno fatto credere che Maurizio Costanzo fosse morto, il video è andato virale.

Qualcuno potrebbe dire che si tratti di humor nero ma questo genere di battute oggi può suscitare grandi polemiche e non ride più nessuno. Diverse persone si sono allertate per la falsa notizia della morte di Maurizio Costanzo, uno shcerzo la cui vittima è stata Fedez che in quel momento stava facendo una diretta sul suo canale Instagram.

Alcuni followers per fargli uno scherzo hanno iniziato a scrivere tutti insieme che Maurizio Costanzo era morto e Fedez in un primo momento ci ha creduto e si è spaventato. Fedez conosce bene Maurizio Costanzo e ci è rimasto molto male, tanto da avere quasi uno shock. Le sue parole sul momento sono state: “Come ‘Maurizio Costanzo rip’, raga? Ma che dite? Ma è venuto a mancare Maurizio Costanzo? Nooo… Ma ragazzi”. Lo scherzo comunque è durato poco e ha tirato un enorme sospiro di sollievo.

Dopo alcuni secondi di panico Fedez ha esclamato: “Ah, no, è vivo. Ma che burloni che siete”, facendosi una risata sul momento ma questo scherzo è diventato subito virale. Certamente per qualcuno si è trattato di uno scherzo di cattivo gusto, soprattutto dal momento che Fedez e Maurizio Costanzo sono molto amici e Costanzo per altro ha 84 anni ed è quindi un soggetto fragile.

L’amicizia tra Fedez è Maurizio Costanzo è nata circa quattro anni fa durante il programma L’intervista, quando Fedez fu appunto intervistato da Costanzo e in quella occasione rispose alle domande con grande sincerità, su diversi argomenti della propria vita, privata e lavorativa.

Questo un estratto delle parole di Fedez: “Non c’è mai stata la ricerca ossessiva del successo da parte mia. Il successo mi ha cambiato, mi ha reso ciò che sono, inevitabilmente, nel bene e nel male. Mi ha reso ciò che volevo essere e anche ciò che non avrei mai voluto essere, un po’ in mezzo tra quello che ho sempre odiato e quello che avrei voluto essere”.

Fedez e la conversazione con Costanzo

La frase inquietante e secca “È morto Maurizio Costanzo” ha fatto gelare il sangue a Fedez e a qualcun altro tra i suoi fan che stava seguendo la diretta, salvo poi scoprire che si trattava di uno scherzo. Di certo dalla faccia che ha fatto Fedez quando ha letto la falsa notizia si capisce che ci sarebbe rimasto male se la cosa fosse stata vera.

Nel corso dell’intervista al programma di Costanzo, Fedez tra le altre cose parlò anche del suo rapporto con Chiara Ferragni, queste le sue parole: “Con Chiara ci fu da subito un’affinità che era fuori dal comune: penso che sia una persona estremamente intelligente ed estremamente positiva, per me è stata una sorta di medicina perché io sono praticamente l’opposto, sono una persona molto cinica e poco spensierata.

Quando c’è da vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto io vado verso il vuoto e il problema è che il vuoto ti può anche risucchiare. Lei, invece, cerca di vedere il bene e il bello in tutto e di conseguenza riesce a godersi le cose come io non sono mai riuscito a fare prima di lei”.