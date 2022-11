Carlo Conti, annuncio sul Festival di Sanremo: “adesso posso dirvelo”

Il noto conduttore non riesce a stare per troppo tempo lontano dagli studi Rai ed è già pronto per qualcosa di nuovo ma anche già amato.

Anche se “Tale e “Quale Show” è finito solamente venerdì scorso, Carlo Conti è pronto per ripartire con un altro programma, non nuovo ma rivisitato. Oramai Conti è considerato uno dei conduttori massimi di Rai1 e anche se ha lasciato la conduzione de “L’Eredità”, per poter stare di più in famiglia, i direttori Rai non si lasciano sfuggire un presentatore di tale livello, che è in grado di fare una concorrenza elevatissima all’avversario Mediaset con il suo “Tale e Quale Show”.

Amadeus sta per ripartire nella sua avventura di conduttore del “Festival di Sanremo” e Carlo, che ha condotto il programma per diverse edizioni, ha deciso di dedicare alla trasmissione canora più famosa di tutte due puntate di “Tale e Quale Show” che andranno in onda a febbraio.

Questi due episodi ci faranno compagnia in prima serata su Rai1 a febbraio e dei rumors hanno detto che potremmo rivedere gli ex campioni delle passate edizioni, tra cui Pierpaolo Pretelli, Antonino, Bianca Guaccero, Rosalinda Cannavò e chissà quanti altri!

Non sappiamo cosa frulli nella mente geniale di Carlo Conti ma si crede che queste due puntate saranno un omaggio ai cantanti del “Festival di Sanremo” che certamente il pubblico amerà e quindi seguirà con gioia e dedizione queste due speciali prime serate targate “Tale e Quale Show”.

Tuttavia, questa non è l’unica novità riguardante Carlo Conti e il suo programma di Rai1. Infatti, durante il corso dell’ultima edizione di “Tale e Quale Show”, il presentatore ha annunciato fieramente che anche l’anno prossimo, più precisamente dal 7 gennaio 2023, avrà inizio l’edizione di “Tali e Quali”, ovvero lo stesso identico programma, ma con la differenza che i concorrenti sono persone comuni che amano il canto e che vogliono cimentarsi nell’imitazioni dei loro idoli.

Edizione che già da alcuni anni viene messa in onda (prima con solo pochissime puntate; ora con una serie di serate) e che ha trovato l’amore del pubblico; infatti, non si perde nemmeno un venerdì sera di “Tale e Quale Show”.

Quindi, a parte l’edizione di gennaio e questo nuovo annuncio delle due puntate dedicate al “Festival di Sanremo”, abbiamo un altro appuntamento con Carlo Conti: “Natale e Quale Show”, che andrà in onda l’11 dicembre in un’edizione natalizia e quindi, forse, con canzoni a tema.

Insomma, Carlo Conti non ci abbandona più con il suo programma “Tale e Quale Show”, che inizia a settembre, e con tutte le sue numerose varianti possiamo goderci questa trasmissione canora che ci riporta indietro nel tempo per poi catapultarci nel presente e viceversa. E come spesso dice Gabriele Cirilli:” Evviva carlo Conti!”