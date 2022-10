Tale e Quale Show, torna il caso blackface: davvero pesante la frecciatina in diretta di Carlo Conti

Carlo Conti lancia una frecciatina in diretta sullo scandalo blackface, a testimonianza che quell’amaro boccone non gli è mai andato giù.

Tale e Quale Show è un programma molto amato e divertente della nostra televisione italiana, perché vede volti celebri del panorama televisivo mettersi in gioco in imitazioni di grandi cantanti. Lo spettacolo è davvero fatto bene e curato nel minimo dettaglio, i concorrenti mettono in gioco ogni loro capacità per poter stupire il pubblico e vincere come miglior imitatore o imitatrice.

Come ogni programma, anche Tale e Quale Show è spesso sottoposto a polemiche. Una di queste è sicuramente la polemica blackface che ha travolto il Tale e Quale Show, causando anche problemi all’immagine dello show televisivo.

Carlo Conti non ha mai perdonato l’attacco ricevuto, e a distanza di tempo è tornato a farlo sapere al suo pubblico mandando una frecciatina in diretta. La provocazione velata dall’ironia non è passata inosservata al web, che in queste ore non parla d’altro.

Carlo Conti senza remore

Per chi non lo sapesse, con il termine blackface si indica la pratica di truccarsi in viso per assomigliare a una persona di colore. Questo atto può essere male interpretato: secondo l’opinione di molti, è profondamente offensivo permettere di farlo a un programma tv che va in onda in prima serata.

Il caso blackface è accaduto proprio durante una puntata di Tale e Quale Show che ha turbato la sensibilità di molti: il tema del razzismo è molto delicato e può essere toccato da diversi punti di vista. Anche se l’imitazione voleva essere divertente ed era sicuramente fatta con le intenzioni più pure, alcuni sono rimasti offesi e molti l’hanno trovata fuori contesto.

Lo stesso Carlo Conti non è mai riuscito a mandare giù il boccone amaro, tanto che nel 2021 ha ben pensato di risolvere la situazione invitando nel cast Deborah Johnson, di origini afroamericane. Ma nella scorsa puntata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì 14 ottobre, è salita sul palco Samira Lui, che ha dovuto imitare Gaia. Un compito delicato, ma soprattutto un caso già servito.

Un vero e proprio flashback per Carlo Conti che, per evitare ulteriori scandali, ha ironizzato dicendo “La speranza è che i bianchi non si offendano per il whiteface, consigliano un po’ a tutti di meditare”.

Il web l’ha presa ridendo, ma è chiaro che Carlo Conti non si sia ancora fatto una ragione del caso Blackface che ha travolto il suo programma.