Vite al limite: arriva l’annuncio della morte Melissa Marescot, pesava 300 kg: Tutti si ricordano di lei | Ecco come si è ridotta

Melissa Marescot, una delle protagoniste di Vite al Limite che pesava 300 kili è morta? La notizia sta facendo il giro del web: ecco tutta la verità sul suo caso.

Il caso di Melissa Marescot

Vite al limite è un programma seguitissimo sul canale Real Time che mostra i percorsi di rinascita di persone affette da disturbi alimentari, in particolare da obesità.

Durante ogni puntata si esplora la vita di una persona estremamente in sovrappeso, sondando i disagi, le difficoltà e le paure che ogni giorno affronta. L’obiettivo è aiutarli a dimagrire e riprendere in mano la loro vita.

Il motivo per cui i protagonisti parteiapno, però, è sempre lo stesso: come dice il titolo sono arrivati “al limite”, a un passo dalla morte, e si mettono in gioco per riprendere in mano la propria vita grazie al supporto del severo Dott. Nowzaradan.

Il Dottore di Real Time, infatti, gli prescrive una dieta ferrea e un percorso di allenamento per aiutarli a perdere a volte anche più di 50 Kg. Le difficoltà sono tante, e non tutti riescono a portare a termine l’esperienza. Alcuni, purtroppo, ricadono nella trappola del cibo e perdono la vita per via della loro obesità.

I più appassionati al programma ricorderanno sicuramente il caso Melissa Marescot, che si era rivolta il programma all’età di 37 anni, quando il suo stato di salute era davvero compromesso. All’epoca pesava 300 kg ma camminava ancora, a differenza di molti altri che a causa del peso facevano fatica a deambulare.

Dietro ogni paziente c’è una storia, e i problemi di peso di Melissa nascevano da un periodo difficile, la sua infanzia, durante la quale la mamma l’ha abbandonata. Tornata a casa, la donna per farsi perdonare dalla figlia ha iniziato a viziarla ingozzandola di cibo in modo estremo.

Melissa si è rivolta a Vite al limite ma non è riuscita a portare a termine il suo percorso, perché aveva perso fiducia in se stessa a causa di un dimagrimento molto lento. Ora in molti si chiedono se sia morta. Ecco la risposta.

Melissa Marescot non è morta: la donna dopo il programma ha deciso di continuare il suo percorso di dimagrimento da sola e ha portato a casa grandi risultati. Infatti, ha perso circa 100 kg, arrivando a pesare 200 kg.

Ovviamente il suo percorso non è ancora terminato e ci sarà molto da fare, ma di certo la donna non è morta come avevano annunciato alcuni giornali online fornendo al pubblico una fake news.