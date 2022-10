Monica Vitti, spunta la verità sulle cause della sua morte. “Mi ero accorto che qualcosa non andava…”

Monica Vitti è una delle più grandi attrici italiane ed internazionali. Solo ora vengono svelate le vere cause della sua scomparsa. Ecco la storia nei dettagli.

Questo 2022 è stato un anno molto difficile soprattutto dal punto di vista delle morti dei personaggi famosi. A febbraio del 2022 è venuta a mancare Monica Vitti, indimenticabile attrice italiana molto famosa anche all’estero grazie alla partecipazione in film diventati cult per il cinema internazionale.

La sua morte dopo così tanti mesi è una ferita ancora aperta non solo per i suoi tanti ammiratori ma per tutte quelle persona che amano il cinema in toto. Purtroppo, la Vitti è stata fuori dalle scene per tanto tempo a causa di un male che l’ha fatta soffrire parecchio.

L’attrice è scomparsa all’età di novant’anni ma per ben 20 anni è stata affetta da una terribile malattia, la cui origine e le cui caratteristiche vengono ora rivelate.

Monica Vitti, il cui nome reale corrisponde a Maria Luisa Ceciarelli, è stata la protagonista di tantissime commedie con dei personaggi incredibili come Alberto Sordi, Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Marcello Mastroianni.

Per le sue interpretazioni la Vitti ha ricevuto ben cinque David di Donatello, un Leone d’Oro, tre Nastri d’Argento, un Ciak d’oro e ben dodici Globi d’Oro. Il nome d’arte, Monica deriva dal personaggio di un libro a lei caro mentre il cognome Vitti riprende quello di sua mamma Vittiglia, scomparsa quando era molto giovane.

La Vitti veniva soprannominata “Sette vistini” perché era solita vestirsi a strati soffrendo molto il freddo. Da qui prende il nome la sua autobiografia “sette sottane” pubblicata nel 1993 e seguita da un altro libro chiamato “Il letto è una rosa” uscito nel 1995.

Sentimentalmente la Vitti ha avuto due grandi storie d’amore prima d’incontrare suo marito Roberto Russo che l’ha accompagnata fino alla fine: il regista Michelangelo Antonioni e il direttore della fotografia Carlo di Palma.

La malattia e le dichiarazioni di Roberto Russo

Monica Vitti è purtroppo scomparsa dopo essere stata vittima di una brutta malattia per oltre vent’anni. Tutti credono si tratti di Alzheimer ma in verità, come dichiarato da Roberto Russo al Corriere, stiamo parlando della demenza a corpo di Lewy.

Si tratta di un male con una sintomatologia simile all’Alzheimer e al Parkinson. I primi sintomi, infatti, corrispondono ad avere incubi e disturbi del sonno come affermato dal primario dell’Unità di Riabilitazione Disturbi Neurologici-Cognitivi- Motori, Sandro Iannacone dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

In merito a ciò, ecco le parole di Roberto Russo: “Era bravissima. Io mi ero accorto che qualcosa non andava come sempre. Che la memoria la stava abbandonando, lentamente ma, per me, visibilmente. La portai da un famoso medico. Lei sfoderò le sue doti di camuffamento e alla fine questo luminare mi investì dicendo che Monica stava benissimo e che ero io a dovermi far visitare”.

Prima di morire Monica Vitti sembrava cambiata e in un momento di lucidità ha lasciato un biglietto bellissimo e commovente al suo amato marito Roberto con su scritto: “Niente è bello senza di te”.