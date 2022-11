Francesco Totti ‘ricicla’ i regali di Ilary per Noemi Bocchi. Il particolare non è sfuggito

Noemi Bocchi in vacanza a Dubai con Francesco Totti, indossa un bracciale da ottomila euro e poi si nota l’anello da cinque carati.

Sono tutti regali che le ha fatto lui e che a quanto pare sarebbero stati acquistati in una gioielleria di fiducia dove Totti prendeva anche i regali per la ex moglie.

Ormai la storia tra Noemi Bocchi e Francesco Totti è ufficiale, la coppia è uscita allo scoperto il giorno del compleanno di lui quando ai festeggiamenti era presente anche lei e ci sono state quindi le prime foto ufficiali della coppia. Noemi Bocchi tra l’altro ha instaurato un rapporto con tutta la famiglia Totti, anche con i figli di lui e come ricorderete lei ha iniziato anche fare dei regali. Per esempio a Christina in particolare ha regalato un cane, Tyson di cui però si sono perse le tracce.

Si resta in tema di regali e in particolare di quelli che Francesco Totti ha fatto alla nuova fidanzata e che sono stati acquistati nella stessa gioielleria in cui si è fornito per i regali alla ex moglie. Sembra anzi che Totti abbia scelto proprio gli stessi monili e questo dettaglio è stato rilevato dai fan sui social, in particolare in una fanpage dedicata a Noemi Bocchi. Ecco cosa è successo.

Totti ricicla i regali?

L’anello che Noemi Bocchi indossa nelle fotografie che sono circolate ultimamente, Francesco Totti lo avrebbe comprato nella sua gioielleria di fiducia e sembra tra l’altro, altra informazione clamorosa, che l’ordine sia stato fatto a dicembre dello scorso anno quando, teoricamente Francesco Totti e Ilary Blasi erano ancora insieme.

A suscitare scalpore intorno all’anello indossato da Noemi Bocchi ci sarebbe una foto pubblicata sul settimanale Chi che mostra l’anello di diamante con una foto ingrandita, l’anello sarebbe da 5 carati. Ma come si è arrivati a scoprire che questo prezioso oggetto è stato acquistato nella solita gioielleria? Perché Noemi Bocchi ha postato una story in cui si vede l’anello sul suo canale Instagram in cui è stata taggata la gioielleria.

Per diversi fan è stato naturale domandarsi se la relazione tra Noemi Bocchi e Francesco Totti era in corso già un anno fa e a giudicare dalla finta smentita di crisi tra Totti e Blasi, verrebbe da pensare sia andata proprio così. Ma se, puta caso, non fosse così allora vuol dire che quell’anello ordinato a dicembre era per Ilary?

Il settimanale Chi evidenzia una discrepanza di tempistiche se le cose si fossero svolte correttamente, insomma nel giro di appena otto mesi Totti avrebbe rotto con Ilary dopo vent’anni di matrimonio, avrebbe trovato casa insieme a Noemi e ci si sarebbe trasferito in tempi record, giusto per i festeggiamenti del suo compleanno, per poi presenziare con la sua nuova compagna sul red carpet dei Globe Soccer Awards.