Addio Rita Dalla Chiesa, la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sapere. Una vera e propria “tragedia”

Rita Dalla Chiesa ha fatto una confessione incredibile che ha lasciato tutti di stucco: la conduttrice ha detto addio per sempre a una parte importantissima della sua vita e i telespettatori non sanno come prendere la notizia.

Rita Dalla Chiesa, conduttrice e ora politica, ha fatto un annuncio che ha fatto tremare tutti i telespettatori, e non solo. La donna ha dato una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato, una vera e propria “tragedia” per chi la seguiva da tanti anni.

Purtroppo la sua scelta è irrevocabile e quasi imposta dall’alto. La conduttrice non avrebbe mai voluto prendere questa decisione, ma si è trovata costretta a farlo di fronte a eventi più grandi di lei. Tutti l’hanno salutata con affetto e commozione, ma sono anche contenti per la sua determinazione: dover prendere certe scelte non è facile per nessuno, tantomeno per un personaggio così amato dal pubblico televisivo.

Rita Dalla Chiesa: è un addio

La storica conduttrice di Forum su Rete4 deve dire addio per sempre a una parte fondamentale della sua vita. Purtroppo ormai Rita Dalla Chiesa ha preso la sua scelta e, seppur dolorosa, non ha intenzione di tornare indietro.

Ma cos’ha annunciato di preciso? Le sue parole arrivano subito dopo i risultati delle elezioni: la conduttrice ha ricevuto 78.920 voti ed è salita così al parlamento. Era infatti una dei candidati nel collegio uninominale a Molfetta e i cittadini hanno deciso di votarla. Ora quindi ricomincia per lei la carriera politica, con una vittoria incredibile.

“Conosco benissimo la Puglia ci ho anche lavorato, poi qui si sono conosciuti mia madre mio padre: le origini della mia famiglia nascono proprio a Bari” ha detto dopo la sua vittoria. Ha poi parlato di Silvio Berlusconi e del fatto che lo stima ancora e prova per lui un grande affetto, nonostante le campagne per screditarlo. “Malgrado le accuse infamanti l’affetto e la stima che provo da sempre per Silvio Berlusconi non sono intaccati”.

La donna ha poi parlato del suo futuro, spiegando che di fronte a questo nuovo, importante impegno dovrà fare un passo indietro e dire addio alla televisione, perlomeno finché non terminerà il suo ruolo in parlamento. La sua carriera nella televisione è nota a tutti e per i telespettatori è stato davvero un brutto colpo perderla come conduttrice.

“L’ho visto risolvere i problemi di molte famiglie“ ha continuato, raccontando del suo affetto verso Silvio Berlusconi. “L’ho sempre visto salutare, quando entrava negli studi televisivi, prima le guardie giurate e gli operatori di ripresa e solo alla fine gli artisti e i conduttori”.