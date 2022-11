Distrutta dalla chirurgia, oggi è irriconoscibile: Jocelyn Wildestein ha fatto una brutta fine. Una vita dolorosa

Jocelyn Wildenstein è tristemente conosciuta per i suoi interventi di chirurgia estetica che l’hanno portata a un punto di non ritorno. La donna, di origini svizzere, è arrivata agli onori di cronaca per via dei soldi che ha speso nella chirurgia, che le ha distrutto completamente il viso.

Jocelyn Wildenstein è conosciuta da tutti, ma pochi sanno che fine abbia fatto. La donna è tristemente nota per i suoi interventi di chirurgia estetica che l’hanno resa irriconoscibile e le hanno letteralmente rovinato il volto, che una volta era di una bellezza naturale e sana.

Jocelyn, subito dopo il matrimonio, ha deciso di sottoporsi a centinaia di interventi di chirurgia estetica per essere sempre più bella e somigliare alla lince che aveva come animale domestico. Una scelta davvero assurda che, invece di migliorare il suo aspetto, ha deturpato il suo viso.

Oggi la donna è irriconoscibile ed è ancora dipendente dagli interventi. Jocelyn non è riuscita ad accettare il suo aspetto e ha rovinato i bellissimi lineamenti che possedeva e che avevano fatto innamorare suo marito Alec.

Jocelyn Wildenstein: una fine bruttissima

In tanti si sono chiesti e si stanno chiedendo che fine abbia fatto Jocelyn Wildestein. La donna si è rovinata completamente il volto a causa dei numerosi interventi di chirurgia estetica ai quali si è sottoposta e che le hanno fatto guadagnare dei soprannomi molto particolari.

La donna ha infatti affrontato diversi interventi molto costosi per cambiare il proprio volto, diventando per certi versi simile a un gatto o in generale a un felino. I giornali la chiamano infatti “Catwoman”, “La regina Leone” o “La moglie di Wildenstein”, in senso dispregiativo. Nonostante tutto, Jocelyn continua a negare di essersi sottoposta alla chirurgia plastica.

Ma gli interventi non sono l’unico motivo per cui la donna è conosciuta: molti la conoscono anche per il suo stile di vita molto stravagante. Ogni giorno infatti Jocelyn non manca di spendere cifre folli a destra e manca. O almeno questo è accaduto fino al 2018, quando ha annunciato la bancarotta. Nel 1999 lei e il marito, un importante mercante d’arte, hanno divorziato dopo anni di matrimonio: la separazione fu molto burrascosa.

Ma tornando alla chirurgia, Jocelyn ha completamente rovinato il suo volto sperando di migliorare il suo aspetto. Filler, botox e innesti sottocutanei sono aumentati sempre di più e continuano tuttora che la donna ha ben 82 anni.

Purtroppo sembra che dietro questo suo comportamento ci sia stata la paura di non essere abbastanza per il suo compagno. Da quel momento la donna è diventata totalmente dipendente dal chirurgo plastico.