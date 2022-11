Mara Venier accusata dalla figlia di Galeazzi: “Cattiva e irrispettosa”, rabbia e amarezza. Retroscena inquietante

Mara Venier, amata conduttrice Rai, è stata attaccata pesantemente da Susanna Galeazzi, figlia del compianto Giampiero. nel corso di un’intervista. La donna ha dichiarato di essere rimasta di sasso di fronte al comportamento senza rispetto della conduttrice e di non averla ancora perdonata.

Susanna Galeazzi ha attaccato Mara Venier per alcuni comportamenti irrispettosi che ha avuto nei confronti di suo padre Giampiero. La donna ha spiegato che la conduttrice si è comportata molto male non solo nei confronti del giornalista, ma anche verso tutta la sua famiglia.

Pochi giorni dopo il primo anniversario della morte di Giampiero Galeazzi, sua figlia Susanna ha voluto ricordare il padre con tanto affetto, ma anche con un po’ di amarezza per il modo in cui è stato trattato da quella che doveva essere una delle sue amiche più care: Mara Venier.

La giornalista del TG5 ha parlato di comportamenti irrispettosi e addirittura cattivi da parte della conduttrice: non si è proprio risparmiata con gli attacchi. Purtroppo la morte del padre è una ferita ancora aperta.

Mara Venier: “Sei cattiva, non gli volevi bene”

La conduttrice di Domenica In deve far fronte a un pesante attacco scagliato da Susanna Galeazzi, figlia del giornalista ed ex canottiere Giampiero venuto a mancare il 12 novembre 2021. L’uomo era molto amato nel mondo della televisione, sia dai suoi colleghi che da tutto il pubblico italiano.

La Venier ha sempre professato il suo affetto per il collega, ma a quanto pare la figlia Susanna non è d’accordo col comportamento della conduttrice, anzi: secondo lei si è inventata tutto. Così, durante un’intervista a Diva e donna, ha esternato tutto il suo astio verso la donna.

“La cosa più triste? Mio padre adorava Mara Venier. Ho avuto il dubbio e ce l’ho tutt’ora se lei gli abbia veramente voluto bene” ha cominciato Susanna, facendo intendere che ci fossero molte questioni irrisolte.

“Il giorno dopo la morte ha fatto una trasmissione da vedova sconsolata invitando a parlare di mio padre Marino Bartoletti che doveva presentare un suo libro e altri che non erano esattamente suoi amici. Nessun riferimento alla famiglia da parte di Mara. Nessun messaggio di condoglianze, nemmeno a mia madre” ha proseguito.

A Susanna non è andato proprio giù che la conduttrice non sia rimasta vicina alla sua famiglia e non abbia dedicato più tempo per ricordare il giornalista scomparso troppo giovane. In particolare, poi, non le è piaciuto l’invito a Marino Bartoletti che, oltre a non essere un amico di suo padre, aveva anche fatto dei torti all’uomo, in passato.

“Non lo trattò bene, per usare un eufemismo. Posso capire che tu non approvi certe cose, ma ci fu cattiveria nei suoi confronti” ha specificato. Arriverà una risposta da parte della Venier?