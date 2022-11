Matrimonio al capolinea tra Mara Venier e Nicola Carraro? Parole pesante in diretta a Domenica In

Il matrimonio tra la nota conduttrice di Domenica In Mara Venier e suo marito Nicola Carraro sembra essere giunto al termine. I due sarebbero intenzionati a separarsi? Ecco cosa sta succedendo proprio in queste ore.

Domenica In è il talk show domenicale di Mara Venier, amatissima conduttrice italiana. La zia Mara con il suo programma intrattiene moltissime persone e scava nella vita dei volti più famosi della nostra tv.

Talvolta riesce e estrapolare dai suoi ospiti delle succose notizie di gossip. Questa volta è lei ad essere al centro dei riflettori però, per via del suo matrimonio. La separazione bussa alle porte? Ecco cosa sta succedendo nella sua vita sentimentale.

La frecciatina di Mara

Nella puntata di ieri – più breve del solito per via della Cerimonia di Inaugurazione dei Mondiali di Calcio in Qatar – la conduttrice veneziana ha accolto nei suoi studi volti noti di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carducci. Tra questi Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Anna Pettinelli, Ema Stokholma e Alessandro Egger.

Tra le interviste fatte anche quella a Ema Stokholma, conduttrice radiofonica, che in questa edizione si è cimentata come ballerina, guidata da Stefano Madonia. La cosa interessante è che molti credono che tra i due ci sia un certo feeling e che quindi stia nascendo l’amore.

Anche Alberto Matano, amatissimo conduttore de La Vita in Diretta, ha confessato in collegamento telefonico il presentimento. Lui concorda: sembra che i due si piacciono. Ema ha messo a tacere le voci così: “Bisogna andarci piano, no?”. La Venier, d’accordo con quanto appena affermato, ha aggiunto: “Quando è una cosa bella secondo me va conservata e va protetta“.

E proprio qui arriva il bello, perché la conduttrice ha approfittato del momento di ironia per parlare delle voci che speculano su diverse coppie, sottolineando che non tutte riportano una narrazione corretta. Proprio partendo da questo inserisce il discorso della presunta separazione da suo marito Nicola Carraro.

“Mi ha chiamato ieri una mia amica e ha detto di aver letto che mi sono separata. Io ho chiesto “Ma da chi?” […]

Basta che mio marito vada a Santo Domingo che pensano che ci siamo lasciati!” ha raccontato Mara Venier, chiarendo che tra loro le cose vanno benissimo e che il loro matrimonio non è assolutamente al capolinea, come si vociferava. Suo marito, infatti, è solo partito per Santo Domingo e presto sarà di ritorno a casa. Tutto è bene quel che finisce bene.