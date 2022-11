Miriam Leone, “Mai stata così umiliata” il terribile tradimento. Lo scopre in un brutto modo

Miriam Leone stupisce tutti confessando il grave tradimento scoperto in un modo davvero assurdo: ecco cosa le è successo.





Il dolore di Miriam Leone

Vincitrice di Miss Italia 2008, la bellezza di Miriam Leone ha sempre accattivato tutti: con i suoi capelli rossi e occhi color ghiaccio, la modella e attrice italiana è uno dei volti più belli del nostro paese.

Di recente, la Leone ha rilasciato un’intervista con una confessione inedita che ha lasciato tutti senza fiato. La modella confessa il tradimento di cui nessuno era al corrente. Ecco cosa è successo.

Dopo aver vinto il concorso di bellezza nazionale, la carriera di Miriam Leone è stata tutta in salita. Non solo modella, la donna si è cimentata nell’arte della conduzione dove ha avuto successo, tenendo il timone di programmi come Unomattina estate e Mare Latino, per poi debuttare nel mondo della recitazione con Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso.

In questo periodo è impegnata sul set de “I leoni di Sicilia”, la serie tv firmata Disney+ tratta dal romanzo bestseller di Stefania Auci.

Forse non tutti sanno che Miriam Leone ha attraversato un momento molto buio della sua esistenza pochi anni fa, quando era vittima di stalking. La paura era tanta, e Miriam l’ha raccontata in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Le sue parole cariche di emotività hanno scosso molte persone:

“Ho avuto problemi con degli stalker. Uno mi mandava in continuazione sui social foto del suo membro in tutte le condizioni immaginabili: irsuto, glabro. Un altro mi aspettava ogni sera sotto al portone. Mi sono difesa chiudendo il profilo su Facebook e cambiando casa. Quello è il luogo che più di ogni altro bisogna sentire sicuro”.

Il tradimento scoperto con un incidente d’auto

Venendo al tradimento confessato, l’attrice ne ha fatto parole in un’intervista rilasciata a TvMia. L’episodio è davvero drammatico e ha punte di dolore e di rancore.

Poco prima del suo clamoroso debutto nel mondo dello spettacolo, nel 2007, mentre era alla guida l’attrice si è schiantata contro un’altra macchina. La strana coincidenza è che all’interno dell’autovettura con la quale è avvenuto lo scontro vi erano il suo fidanzato di allora in compagnia di un’altra donna.

Un tradimento scoperto in un momento drammatico, che Miriam Leone ha fatto fatica a digerire. Infatti, ha confessato:

“Ero disperata, avevo perso la fiducia in me stessa, pensavo di essere stata tradita perché non ero abbastanza bella. Non ero mai stata così umiliata. Da anni gli amici insistevano con questa storia di Miss Italia, così ci ho provato.”

Nel momento in cui ha chiesto una spiegazione al suo fidanzato di allora, il ragazzo si è giustificato dicendo che erano andati a fumare una sigaretta al mare. Un episodio che ha dell’incredibile, che ha cambiato per sempre Miriam e il suo rapporto con gli uomini.

Nonostante questa brutta esperienza, Miriam Leone nel tempo ha trovato l’amore della sua vita che poi ha sposato solo un anno fa, precisamente il 21 settembre 2021. Stiamo parlando dell’imprenditore Paolo Carullo, con cui è convogliata a nozze nella bellissima cornice offerta dalla città di Scicli, in Sicilia.