Oriana Marzoli: “È una bugiarda…”, l’attacco è feroce, spunta un’amara verità

Oriana Marzoli, concorrente del Grande Fratello VIP, ha svelato alcuni segreti di sé che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. La venezuelana però sembra aver omesso gran parte della verità, e dal web è arrivata una replica molto feroce che cambia tutto.

Oriana Marzoli sta facendo parlare di sé per la sua notte di fuoco con Antonino Spinalbese. I due si sono concessi una notte insieme e ora tutti i telespettatori parlano di loro, soprattutto per gli ultimi inequivocabili accadimenti, rumori sospetti sotto le lenzuola.

La donna è entrata nella casa da poco tempo, lo scorso 3 novembre, e ha già attirato le antipatia delle altre concorrenti, in particolare di Antonella Fiordelisi. Al contrario, gli uomini la apprezzano molto, e in particolare Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro. La venezuelana non passa di certo inosservata e lo sa bene. Alla fine la ragazza ha scelto di passare una notte di passione con l’ex di Belen, spezzando il cuore di Daniele.

Il suo arrivo è stato un vero e proprio terremoto e ora i telespettatori non fanno che parlare di lei. Non solo per le attenzioni che ha catturato su di sé degli altri concorrenti della casa, ma anche per il suo aspetto che sembra essere dovuto a una serie di ritocchi più o meno importanti. Ormai non si parla d’altro se non di lei e della sua vita pubblica.

Oriana Marzoli: “questa è la verità”

Nata nel 1992 a Caracas, Oriana Marzoli si è fatta conoscere come influencer e partecipando a numerosi reality spagnoli. La sua fama poi è arrivata fino in Italia e adesso partecipa al Grande Fratello VIP da neanche un mese.

La ragazza è bellissima, ma per il suo aspetto deve ringraziare alcuni ritocchini. È stata proprio lei a dirlo, anche se ha ammesso di aver agito soltanto sul seno, dove è intervenuta per tre volte, e sulle labbra, facendo qualche filler di acido ialuronico. “La verità è che mi sono operata solo al seno, perché quando ho iniziato televisione era piatto. Sentivo che mi mancava qualcosa per sentirmi più donna” ha detto.

Ma dal web arriva una replica feroce: secondo Luis Vecilla, famoso chirurgo plastico, la Marzoli avrebbe agito ben più di quanto ha dichiarato. Innanzitutto, ha detto il medico, l’influencer sarebbe ricorsa alla vaser lipo per eliminare il grasso addominale e ottenere così il fisico perfetto che ha ora. Prima, in effetti, l’influencer appariva molto diversa da com’è ora.

Non solo: secondo il chirurgo la ragazza si sarebbe anche sottoposta a un intervento maxillo-facciale per correggere il morso e i denti e ottenere un aspetto più armonioso. La verità quindi sembra tutt’altra rispetto a quanto dichiarato dall’influencer. Chissà se Oriana risponderà alle accuse o lascerà correre.