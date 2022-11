Mascia del Grande Fratello, eclissata dalla Tv, ecco che fine ha fatto

Una delle concorrenti tra le più amate del Grande Fratello è stata proprio Mascia, partecipante della seconda edizione del 2001, il suo successo era stato eclatante, però poi è sparita. Ecco che fine ha fatto.

Le prime edizioni del Grande Fratello sono state seguito da milioni di telespettatori, il programma era diventato un caso socio/culturale tanto che proprio la prima edizione aveva vinto il Telegatto come programma ‘culturale’ mandando su tutte le furie un Alessandro Cecchi Paone che all’epoca conduceva il programma scientifico “La Macchina del Tempo” messo nella stessa categoria.

Fatto sta che il Grande Fratello non ha mai smesso di far parlare di sé e anche la seconda edizione fu un successo incredibile, tra i concorrenti abbiamo conosciuto Mascia Ferri, una bellissima 28enne bionda platino dal fisico scultoreo e il carattere dirompente tanto da essere soprannominata “La Panterona”.

Durante la sua permanenza dentro la casa più spiata d’Italia non era di certo rimasta in disparte, molto chiacchierata era stata la sua relazione con uno dei coinquilini, il bel Alessandro Lukacs, la storia aveva appassionato il pubblico anche se non è durata a lungo, spegnendosi come un fuoco di paglia.

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello dopo l’eliminazione Mascia ha trovato la vera fortuna, un successo che ancora risultata incredibile e inaspettato per i partecipanti che si ritrovavano da essere dei perfetti sconosciuti a delle vere e proprie star conosciuti da tutto il Paese.

Infatti la Ferri ha lavorato molto in seguito al programma, ha preso parte a diverse serate in discoteca dove veniva ben retribuita per essere l’ospite speciale e non sono ovviamente mancate le partecipazioni ai salotti televisivi, nel suo curriculum annovera anche un calendario sexy insieme a Alessia Fabiani, al tempo un punto molto alto per la carriera di chi voleva entrare nel mondo della televisione come show girl.

Per Mascia le cose giravano bene, tanto che ha iniziato a frequentare i vari palinsesti prendendo parte a programmi di grande successo come Scherzi a parte e Mezzogiorno in Famiglia dove era inviata speciale. Durante un’intervista ha raccontato che tutto questo successo l’ha messa nella condizione di dover assumere una guardia del corpo a tempo pieno.

Infatti non tutto è oro quello che luccica, nella sua confessione ha rivelato che oltre agli oggettivi lati positivi, non sono mancati anche quelli decisamente negativi. Mascia ha iniziato a soffrire di claustrofobia rivelando, “Venivo assalita ovunque mi trovassi. Le dico solo che da Roma in giù, non potevo mai fermarmi in nessun autogrill per fare la pipì”, una situazione davvero spiacevole che ha portato a delle inevitabili conseguenze.

Che fine ha fatto Mascia Ferri

Mascia Ferri ha in seguito svelato che la leggerezza di quegli anni in televisione le manca, ma nonostante tutto non vorrebbe tornare indietro e rivivere quelle difficili situazioni a cui non era assolutamente preparata, la stessa confessa, “Non ero una soubrette. Non avevo gavetta alle spalle e non potevo neanche permettermi grosse improvvisate”.

Anche se non esclude la possibilità di riapparire in tv, se capitasse l’occasione, tutto dipende dal programma, infatti ha raccontato che le era stato proposto di prendere parte all’Isola dei Famosi, ma di aver declinato l’offerta essendo in gravidanza.

Forse in futuro potrebbe ripensarci e forme la rivedremo, per ora la sua vita ha preso una direzione diversa, Mascia è un’imprenditrice e gestisce diverse attività tra Ravenna e Milano Marittima, è spostata con Cristiano Ricciardella con cui hanno costruito una famiglia con la nascita di due figlie.