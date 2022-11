Francesca De André in ospedale: “Tra la vita e la morte”, è messa male, terrore per la showgirl. Prognosi devastante

Francesca De André ha fatto preoccupare i suoi fan: è stata portata in ospedale d’urgenza scortata anche dai carabinieri. È stata lei stessa a raccontare l’episodio che ha scosso tutti i suoi follower. Un episodio davvero assurdo

Francesca De André, figlia di Cristiano e nipote del grande cantautore Fabrizio, ha vissuto dei giorni di terrore in ospedale. È stata lei stessa a raccontare la sua brutta avventura, ancora scossa per l’accaduto, parlando di un episodio tra la vita e la morte.

Ne ha parlato anche nel suo libro “Non era il cuore”, dove si è aperta e ha raccontato della sua vita e di tanti aspetti che in pochi conoscevano. Col suo libro, ha detto, vuole cercare di aiutare chi come lei si trova o si è trovato nella stessa brutta situazione, mostrando che oltre il dolore può esserci una nuova vita.

Francesca De André: “Ero messa male”

In una recente intervista a Milleunadonna, Francesca De André ha parlato di un episodio terribile che ha vissuto e le ha cambiato per sempre la vita. La donna è stata portata in ospedale d’urgenza e l’ambulanza era scortata dai carabinieri. Ma cosa è successo?

Purtroppo la showgirl ha vissuto sulla sua pelle la violenza dell’uomo che credeva di amare. Giorgio Tambellini, 38 anni, era il suo ex e l’uomo che l’ha ridotta davvero male in seguito a una lite scoppiata tra i due. “L’ultima esperienza che ho avuto mi ha portato sulla soglia fra la vita e la morte e questo mi ha dato una nuova consapevolezza. A volte, il vissuto non ci fa rendere conto della violenza e questo porta a un circolo vizioso” ha raccontato.

Francesca è riuscita a trovare il coraggio di denunciare, ma non è stato semplice. “È un ragazzo giovane, dell’84, e non solo all’inizio, ma durante il nostro percorso d’amore è sempre stato dolce ed affettuoso. Un ragazzo che, quando è lucido, è amorevole e splendido, lo amavo come mi è capitato con poche persone al mondo. Ma poi è come se scattasse un interruttore ON/OFF“.

Si tratta purtroppo dell’ennesima situazione in cui la donna diventa una vittima dell’uomo geloso e violento, fino a rischiare la propria vita per colpa di un pazzo dal quale però si è diventate dipendenti. “Evidentemente, in me c’è un po’ l’istinto della crocerossina, che ovviamente si rende conto dei problemi alla base, ma è convinta di poterli cambiare, di risolverli. E poi, ad esempio in questa situazione, la parte bella della relazione, che c’è ed è stupenda, ci stai benissimo e fai di tutto per non perderla e quindi sopporti tutto aggrappata a quei momenti di felicità, finché non raggiungi il punto massimo”.

“L’ambulanza, scortata dai Carabinieri, mi ha portato in ospedale, al pronto soccorso ed ero messa male, con una prognosi importante. A quel punto ho aperto gli occhi e ho trovato la forza di trovare documentazione e di dare testimonianze di ciò che avevo subito” ha continuato, raccontando della sua esperienza da brividi.