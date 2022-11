Maurizio Costanzo: “Ho una malattia mentale…” la confessione shock del conduttore

Maurizio Costanzo si mette a nudo dopo tanti anni di carriera. Il celebre conduttore ha sempre mantenuto la privacy sul suo lavoro e sulla sua vita privata. In seguito alla pubblicazione del suo libro si è lasciato andare a delle dichiarazioni che fanno capire qualcosa in più su di lui.

Maurizio Costanzo è sicuramente uno dei più importanti personaggi del nostro piccolo schermo. Autore, regista, conduttore e scrittore Costanzo nel corso della sua lunga carriera ha davvero spaziato in tantissimi ambiti artistici diventando un pilastro della televisione italiana.

Sposato dal 1995 con Maria De Filippi i due costituiscono una vera e propria coppia power dello spettacolo italiano. Lei, infatti, è la conduttrice Mediaset per eccellenza grazie alla conduzione di programmi di grande successo come Uomini e Donne, C’è Posta per Te ed il format vincente Tu si que vales.

Suo marito, invece, presenta da ben quarant’anni il Maurizio Costanzo Show che con quarantadue edizioni all’attivo è il più longevo talk show della televisione nostrana. La trasmissione prevede l’invito di un palmares di ospiti famosi che si raccontano e si dilettano in diverse attività.

Nonostante siano passati davvero tantissimi anni dalla prima messa in onda del programma, lo show continua ad essere un importante intrattenimento per tutti anche una vetrina di lancio per diverse personalità dello spettacolo come Vittorio Sgarbi o perfino Maria De Filippi. Tuttavia, però, Maurizio Costanzo è arrivato ormai all’età di 84 anni e non è più un ragazzino.

Non deve trascurare la saluta ma grazie a Dio a pensare a lui c’è Maria che lo segue nell’alimentazioni e nella routine. Costanzo, comunque, non ha voglia di rinunciare alla conduzione del suo show di punta, soprattutto perché è ancora un punto di riferimento per tanti Vip e spettatori.

Maurizio Costanzo ha rilasciato recentemente un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni facendo una confessione molto intima.

Le dichiarazioni di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo si è raccontato in una personale intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato anche di diversi anedotti della sua vita con Maria De Filippi. In più, ha parlato di come vive il suo lavoro e della passione e tenacia con cui porta avanti i suoi progetti.

Ed è qui che arriva una confessione molto particolare su una sua ossessione che riguarda il lavoro. Per Maurizio la sua professione, infatti, è la cosa più importante e se ne occupa con grande determinazione tanto che nel corso del tempo è diventata una sorta di ossessione.

Ecco cosa ha dichiarato: “Nel mio studio ci sono dodici schermi sintonizzati su dodici canali. Riconosco che è una forma di malattia mentale”. Insomma, quasi un comportamento maniacale che però dà ottimi frutti tenendo conto il successo dei suoi programmi.