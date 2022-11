Inquietante: la voce di Lady Diana durante i funerale della Regina, la situazione da brivido / VIDEO

Al funerale della Regina Elisabetta è successo qualcosa di inspiegabile. Durante la diretta televisiva ecco che si sente una voce fuori campo. Sembra Lady Diana, il mistero s’infittisce. Ecco i dettagli.

La Regina Elisabetta è venuta a mancare ormai quasi tre mesi fa ma il mondo intero continua a parlare di lei. Sicuramente questo è dovuto alla sua forte influenza e alla sua lunga permanenza sul trono d’Inghilterra, durata per ben settant’anni. Dopo di lei, è arrivato per gli inglesi Re Carlo che si trova ad affrontare la difficile sfida di subentrare all’operato di sua madre Elisabetta, vera e proprio icona mondiale.

Il funerale della Regina Elisabetta è stato ripreso da praticamente quasi tutte le televisioni mondiali. Il 19 settembre quattro miliardi di spettatori erano sintonizzati sull’evento, desiderosi di seguire l’ultimo viaggio della grande Regina Elisabetta. Ricordiamo che l’Inghilterra ha osservato dieci giorni di lutto culminato con l’ultima importante celebrazione per la Regina, il suo funerale.

Ma qualcosa di inaspettato è successo durante la messa in onda del funerale, qualcosa che ha fatto letteralmente venire i brividi a coloro che hanno notato un particolare agghiacciante. Purtroppo, non tutti gli spettatori si sono resi conto dell’accaduto ma per fortuna qualcuno ha ritagliato lo spezzone in questione, preso dall’emittente Itnews, e lo ha mostrato al mondo del Web. Le reazioni sono sconcertanti. Ma vediamo cosa è successo.

La voce di Diana al funerale della Regina

Durante la trasmissione delle celebrazioni in onore della Regina Elisabetta, come evidenziato da un utente su twitter, una voce ha interrotto quella della giornalista che stava commentando l’evento, una voce la cui identità sembra inconfondibile.

La voce femminile pronuncia queste parole: “the death is irreversible… and the fact she is trapped“, (traduzione: la morte è irreversibile, il fatto che sia intrappolata…,). Il giornalista ha cercato prontamente di distrarre il pubblico riprendendo in mano il racconto del funerale, ma ormai tutti hanno iniziato a domandarsi di chi fosse quell’intervento.

Risentendo la registrazione più volte, la voce flebile e pacata che si sente in diretta sarebbe associata ad una donna indimenticata scomparsa, però, 25 anni fa: Lady Diana. Molti appassionati di occultismo e ammiratori dei reali non hanno dubbi: quelle potrebbero essere le parole di Lady Diana. Se questa fosse la verità, allora, non è difficile immaginare il grande stupore di tutti i presenti durante la diretta ma anche di chi da casa seguiva attentamente la vicenda.

I’m obsessed with this what the hell happened @itvnews pic.twitter.com/uu2ONYoktW — Official Elon Musk (not a parody) (@goulcher) September 19, 2022

Un’altra spiegazione potrebbe, però, trovare spazio tra quelle proposte. Infatti, secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di Julia Samuel, ex psicoterapeuta di Diana e madrina del principe George. La donna però quel giorno non era ospite del programma ma aveva fatto una comparsa il 15 di settembre.

A questo punto è ipotizzabile che erroneamente dalla regia abbiano mandato in onda uno spezzone di un intervento precedente in cui la donna si riferiva probabilmente a qualcuno della famiglia reale che aveva difficoltà ad elaborare il lutto di un parente vicino.

Sicuramente questa sembra essere una spiegazione molto più razionale ma poiché Itnews non ha commentato o spiegato nulla riguardo l’accaduto, sono affiorate molteplici interpretazioni su questa nebulosa vicenda. Quel che è certo è che la storia, così come si presenta, però fa davvero rabbrividire.