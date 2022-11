La donna in foto aveva 20 anni, oggi è una delle più amate della Tv. Chi è?

Oggi la donna in fotografia ha 72 anni ed è ancora bellissima, la sua carriera è stata segnata in particolare dalla musica, infatti è stata l’interprete di canzoni passate alla storia della musica italiana e che hanno anche partecipato al Festival di Sanremo. Per lei la Primavera è arrivata in anticipo. Avete capito di chi si tratta?

Fin da piccola la cantante di cui vi raccontiamo è stata una bambina prodigio, conduttrice, cantante e doppiatrice, ma soprattutto da alcuni anni una presenza fissa di un programma del venerdì sera di Rai 1.

Stiamo parlando di un’artista completa che fu anche un enfant prodige, oggi una delle figure fisse di un programma di successo condotto da Carlo Conti, la donna è, infatti, come vi abbiamo suggerito una dei giudici più amati della televisione e il programma in questione è Tale e Quale Show.

Esatto avete capito bene, si tratta di Loretta Goggi che ha esordito negli anni sessanta calcando diversi palcoscenici come artista a trecentosessanta gradi, sapendosi distinguere per il suo talento.

Loretta Goggi è stata una delle prime donne a saper fare le imitazioni e anche una delle prime a condurre il Festival di Sanremo, era il 1986. In seguito Loretta Goggi è stata anche la prima donna della Tv a condurre un quiz a premi.

Loretta Goggi ha sempre sottolineato la propria gavetta e il fatto che niente le fosse dovuto, mentre nello stesso periodo in cui lei muoveva i primi passi in Tv c’era chi non la pensava allo stesso modo.

Era scritto nelle stelle

Loretta Goggi è rimasta una donna bellissima e forse non tutti sono a conoscenza del fatto che lei è stata una bambina prodigio. Infatti la sua carriera sarebbe, in realtà, iniziata quando aveva 15 anni quando fu scelta come protagonista di quello che una volta si chiamava sceneggiato televisivo.

Proprio in quel periodo della sua vita Loretta Goggi divenne anche doppiatrice, fu lei infatti a doppiare il famoso canarino Titti, dei cartoni animati dei Looney Toons. Gatto Silvestro, pensate era doppiato da Gigi Proietti.

Come abbiamo detto, poi, Maledetta Primavera la portò alla ribalta della canzone italiana, il brano divenne disco d’oro nei primi anni Ottanta. Nel 2018 la canzone ha ricevuto il disco d’oro come canzone d’annata superando i due milioni e trecentomila copie vendute.

Recentemente durante un’intervista Loretta Goggi ha rivelato di sentirsi una regina della sua casa, anche se l’amato marito, il danzatore Gino Brezza, è scomparso nel 2011, perché soltanto lì può coltivare un’intimità che non ha altrove. Per questa ragione Loretta Goggi non ha mai condiviso scatti della sua casa che considera un luogo sacro e privato, perché lì può sentirsi se stessa.

Malgrado siano passati alcuni anni dalla morte di Gino Brezza, Loretta Goggi sente che lui è ancora molto vicino a lei, è come se fosse sparito solo dal palcoscenico ma non l’ha mai lasciata, tanto che ha l’impressione di sentirne ancora l’odore.

Come forse ricorderete in molte interviste e contesti televisivi in cui ha parlato di suo marito Loretta Goggi si è sempre commossa molto esprimendo tutto l’amore che provava per lui. Facile quindi credere che per lei il marito in qualche modo non se ne sia mai andato.