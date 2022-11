Paola Barale, rivelazione shock: “Mi davano un milione a sera per…”, sofferenza indicibile

Paola Barale ha rivelato un aspetto doloroso della sua vita che nessuno conosceva. I suoi fan sono rimasti sconvolti dalle sue dichiarazioni: la showgirl ha raccontato dei primi anni nello show business e di quanto abbia sofferto.

Paola Barale, conduttrice e showgirl molto amata dagli italiani, non ha nascosto che dietro il suo successo c’è stato un periodo di grande sofferenza che le ha fatto rivalutare le sue scelte e cambiare la sua vita per sempre.

La sua carriera infatti non è sempre stata come la conosciamo e la showgirl ha dovuto affrontare alcuni cambiamenti per arrivare a essere la presentatrice e donna di spettacolo che conosciamo oggi.

Paola Barale: “Un’enorme sofferenza”

Paola Barale, dopo la sua avventura a Ballando con le stelle, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per raccontare della sua esperienza di ballo. Dopo una lunga assenza dalle scene, la showgirl è tornata in televisione riconquistando il cuore e l’affetto di tutti.

“Ho fatto tanta televisione, ma è molto cambiata” ha rivelato. “Ero abituata alla tv di una volta, quella di adesso mi starebbe stretta. Me ne sono andata via nel bel mezzo della mia popolarità e tutto perché non ci stavo dentro più. Figuriamoci ritornarci adesso. Ballando, non a caso, è un po’ quel genere di tv che ho sempre frequentato, fatto di professionismo: è la televisione che conosco. Non è un reality dove muori di fame o litighi di continuo, è una competizione vera e propria“.

E proprio da questo tema è partito il racconto di una grande sofferenza che ha dovuto sopportare durante i suoi primi anni di successo in televisione. La rivelazione è venuta fuori dopo aver parlato della sua incredibile somiglianza con Madonna. Il suo aspetto infatti, che ricordava molto la cantante americana, le ha causato molta sofferenza.

“Non mi ci rivedevo ma mi è servito tantissimo. Se non fosse esistita Madonna oggi sarei un’insegnante di ginnastica. Lei ai tempi era unica, senza considerare che ballava benissimo. Non era facile per me ma l’ho fatto perché all’epoca mia mamma mi dava 5mila lire di mancia a settimana mentre per fare Madonna mi davano un milione a sera” ha raccontato.

Poi però è successo qualcosa e la showgirl non è più riuscita a ricoprire quel ruolo. “Una volta un imprenditore di Parigi, fan di Madonna, mi ha chiamata per uscire da una torta. E lì ho detto basta, non ce la posso più fare. Credo che anche Mike (Bongiorno, n.d.r.) mi avesse scelta per via di questa somiglianza… però con lui ho iniziato ad essere Paola” ha detto.