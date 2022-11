Tina Cipollari, “L’uomo della mia vita è morto”, la dolorosa confessione lascia tutti di sale

Tina Cipollari si apre al pubblico come non ha mai fatto. La vamp bionda più famosa della televisione ha mostrato un lato di sé molto fragile che non era ancora uscito allo scoperto. L’uomo della sua vita, confessa, è morto.

Tina Cipollari in lacrime per una confessione pubblica che l’ha fatta conoscere in tutta la sua sensibilità riguardo un dolore mai superato: ha raccontato di quando ha perso l’uomo della sua vita.

Maria De Filippi, ci ha visto lungo quando la accolse per la prima volta, tanti anni fa ormai nel suo programma top di Canale 5, assegnandole il ruolo da opinionista grazie alla sua spiccata sincerità e per la sua presenza scenica. Nel corso delle molte stagioni di Uomini e Donne Tina Cipollari si è sempre distinta con interventi puntuali e pungenti, ma sempre onesti. Nessun concorrente in pratica sfugge al suo giudizio e pensate che in alcuni casi la donna ha perfino smascherato alcuni concorrenti che volevano truffare la redazione.

Naturale che poco alla volta sia diventata un pilastro del programma e abbia anzi contribuito all’aumento di ascolti. Anche se molti personaggi che si avvicendano nel corso delle puntate di Uomini e Donne non sopportano il suo carattere particolarmente forte volto a riportare la verità e proprio per questo motivo infatti il pubblico la acclama incredibilmente.

Dal momento che Tina Cipollari è diventata famosa ricoprendo il ruolo di opinionista in Tv è ovvio che con il passare del tempo il pubblico si sia interessato sempre di più alla sua vita privata volendo sapere tutto di lei, soprattutto della sua vita precedente alla televisione.

In tanti anni di presenza a Uomini e Donne Tina Cipollari si è mostrata sempre sorridente e ben felice di presenziare al programma, vista anche la sua funzione di opinionista insieme a Gianni Sperti, ex ballerino e anche lui volto storico del dating show.

Ma anche Tina Cipollari ha dovuto attraversare momenti drammatici e per lei non è stato sempre semplice mostrarsi sorridente davanti alle telecamere anche visto quanto ha raccontato nella sua biografia, uscita da qualche settimana in tutte le librerie.

Il libro si intitola Piume di struzzo-Storia di una donna, e in questo libro la donna si è raccontata a cuore aperto e ha rivelato anche alcuni segreti nascosti, relativi alla sua vita privata.

La rivelazione a cuore aperto di Tina Cipollari

Proprio nella sua autobiografia Tina Cipollari ha sviscerato un evento molto triste della sua vita sentimentale e che sta ancora facendo fatica a superare, tanto che quando ci pensa scoppia in lacrime. L’amore della sua vita morì e il lutto per lei è stato complesso tanto da non riuscire ancora a metabolizzarlo. Ma chi è l’uomo di cui parla?

In Piume di struzzo-Storia di una donna si legge dei suoi esordi in televisione e si parla di alcuni eventi inediti della sia vita privata, come appunto quello che riguarda l’amore della sua vita, morto tempo fa.

Chi e Novella 2000 si sono interessati alla vicenda in queste interviste Tina Cipollari ha raccontato diffusamente di questo grande amore che si è portato dietro un grande dolore con la morte di Antonio, l’amore della sua vita. Da quanto racconta si è trattato davvero del grande amore, colui grazie al quale ha scoperto l’amore e ha vissuto delle emozioni davvero forti.

Perfino Kikò suo marito per tanti anni e padre dei suoi figli non è mai riuscito a eguagliare l’amore che lei ha provato per Antonio e che lui ha donato a lei. Sembra però che la sua famiglia non fosse favorevole al rapporto con quest’uomo dal momento che questi era più grande di lei e aveva anche un divorzio alle spalle oltre che dei figli a carico. Tuttavia era molto ricco e voleva costruire una vita con lei.

In questo tenero racconto amarcord Tina rivela di aver scoperto la sua reale personalità grazie a lui e di aver conosciuto l’amore vero. Purtroppo questo amore era malvisto da tutti e Antonio è morto per una brutta malattia: “Antonio, l’uomo della mia vita, è morto portato via da un brutto male”.