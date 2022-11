Gabriel Garko, volto completamento sfigurato per colpa della malattia / FOTO

Lo stupendo attore italiano ha avuto grossi problemi di salute che gli hanno rovinato l’immagine pubblica.

Dario Gabriel Oliviero è conosciuto da tutti come Gabriel Garko, nome che fa venire subito in mente un uomo bellissimo, pieno di fascino, per il quale le donne farebbero follie. Nel 1991 vince la fascia de Il più bello d’Italia e questa vittoria gli apre le porte dello spettacolo: calendari, fotoromanzi, film e serie tv lo proclamano bello e irraggiungibile come un Dio dell’Olimpo e lo rendono l’oggetto del desiderio di molte per un lunghissimo periodo di tempo.

Le miniserie che lo hanno reso il sex-symbol che è oggi sono state L’Onore e il Rispetto, Il Bello delle Donne e Il Peccato e la Vergogna. Anche se ha 55 anni, Garko è un uomo maturo al punto giusto e bello da morire e la sua storia d’amore con Eva Grimaldi aveva fatto sognare tutte le donne all’epoca.

Però, Gabriel Garko poco tempo dopo la fine della sua storia con Eva, aveva ammesso di essere gay e aveva anche confessato che tutte le sue relazioni amorose erano state studiate a tavolino per conservare la sua immagine di uomo allettante e seducente.

Una rivelazione che ha deluso molte fan, sempre speranzose di essere la prossima scelta di Gabriel, ma, come si dice, “al cuor non si comanda” e anche se Garko ha ammasso la sua omosessualità, il suo pubblico non ha smesso di amarlo come faceva prima.

Tuttavia, qualche tempo addietro, Gabriel Garko si è ritrovato al centro di una polemica burrascosa iniziata per essersi fatto vedere in televisione con il viso gonfio e stravolto. Tutti hanno pensato che fosse ricorso ai tipici ritocchini estetici ma la realtà è ben diversa.

Quello che ha portato Garko ad avere il volto alterato è stato causato da dei problemi respiratori durante un viaggio in areo. Ecco cos’ha raccontato in un’interviste a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Ti danno la cura assicurandoti che non ci sono controindicazioni invece, all’improvviso, la faccia ti si gonfia come un pallone e magari sei sul set. L’operatore comincia a dirti che sei un disastro, che sembri Garko con il mal di denti. Cambi medico, cambi terapia e intanto ti dicono che hai problemi alla tiroide. Bisognerà riequilibrare i valori ma nel frattempo sembro una fisarmonica: gonfio – sgonfio – gonfio. E la giostra continua a girare, mica puoi scendere: ci sono gli impegni da portare avanti, i contratti da rispettare, la gente che lavora per te da retribuire”.

Viene, poi, invitato da Massimo Giletti nel programma L’Arena ma ecco cosa ci racconta:

“Sabato prima della trasmissione tiro un sospiro di sollievo: sgonfio! Ma la domenica mattina mi sveglio e sono un po’ gonfio. Chiamo il dottore, gli spiego che con la faccia ci lavoro e che tra poche ore sarò in televisione. Lui mi consiglia di non andare in onda. Basterà cambiare cura. Ma io non posso dare buca a Giletti”.

E così va in onda, mostrando a tutto il pubblico italiano la sua faccia sfigurata. Tutti hanno commentato la vicenda nel peggiore dei modi e Garko ha commentato a sua volta con queste parole:

“Faccio questo lavoro da molti anni eppure sono rimasto senza parole davanti a tanto furore mediatico. Davanti alla gioia maligna di tanti giornalisti che hanno pubblicato immagini e titolato articoli senza verificare, senza interpellarmi”.

Fortunatamente il peggio è passato e lo si può evincere dalla bravura e della bellezza che Gabriel Garko ci sta mostrando in questa edizione di Ballando con le Stelle.