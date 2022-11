Cristiano Malgioglio asfalta Loretta Goggi: parole difficili da sentire

Serata di fuoco durante l’ultima puntata di Tale e quale show: Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi hanno avuto una brutta discussione con toni piuttosto accesi. Di mezzo c’è finita anche Valeria Marini, che è rimasta impotente di fronte agli eventi.

Tale e quale show condotto da Carlo Conti è uno degli show più seguiti della Rai. Nelle diverse puntate i VIP si mettono in gioco per interpretare altri artisti e cercare di replicare il loro stile di canto. Tra esibizioni più o meno riuscite, la trasmissione risulta uno dei prodotti più godibili degli ultimi anni, tanto da aver collezionato un nutrito seguito di appassionati.

A giudicare le esibizioni dei VIP ci sono Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, che con la loro simpatia commentano le performance dei concorrenti e danno un voto alla somiglianza con l’artista vero.

Nonostante di solito si respiri un clima molto disteso e rilassato, a volte possono capitare alcune discussioni o incomprensioni. È quello che è successo nell’ultima puntata tra Malgioglio e Goggi: i due hanno cominciato a darsi contro dopo l’esibizione di Valeria Marini. La showgirl ha interpretato Madonna e la sua performance ha fatto nascere alcuni scambi velenosi tra i due artisti.

Cristiano Malgioglio: “Tu distruggi tutti”

Dopo diverse puntate tranquille è scoppiata la bomba anche a Tale e quale show: il litigio da Malgioglio e Loretta Goggi non sarà facile da dimenticare. La povera Valeria Marini si è trovata nel mezzo del ciclone e non ha potuto fare nulla se non assistere ai due giudici che litigavano riguardo la sua esibizione.

Dopo aver cantato un pezzo di Madonna, la showgirl si è rimessa al voto dei giudici. Malgioglio però ha fatto un commento sul suo aspetto, dicendo: “Mi dispiace, ma non c’entri nulla col trucco”. A quel punto Loretta Goggi si è infastidita e gli ha risposto a tono, difendendo l’operato del reparto di trucchi e costumi della produzione: “Cristiano, qui abbiamo dei coach che lavorano per ore e ore”.

Il cantante ha proseguito la discussione dicendosi pienamente consapevole del lavoro che c’è dietro e la Goggi ha aumentato il carico: “Quando tu distruggi regolarmente tutti togli anche gratificazione e valore ai nostri coach” ha esclamato, molto innervosita. Malgioglio a quel punto non ha risposto, gelato dalla reazione della collega.

Mentre Loretta Goggi ha continuato a dire la sua sul look della Marini, Malgioglio l’ha interrotta per un commento sarcastico e lei ha sbottato: “Non parlo più, va bene, fa niente” e ha aggiunto poi: “Tanto qui regine, imperatori, non conta niente e nessuno, va bene così grazie”. Carlo Conti ha poi interrotto la discussione e il programma è proseguito senza intoppi.