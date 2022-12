Re Carlo III prende una drastica decisione sul futuro di Charlotte: niente sarà più come prima

Re Carlo III ha preso una drastica decisione sul futuro della piccola Charlotte, che ormai è segnato. La scelta è stata fatta e non si può tornare indietro, la dinastia cambierà. Ecco cosa ha deciso il Re d’Inghilterra

La drastica decisione

La successione al torno d’Inghilterra è una questione molto delicata e inviolabile di cui si è tornato a parlare molto, da quando la Regina Elisabetta è dipartita. Più si avvicina il giorno dell’incoronazione di Re Carlo, più ci si chiede se il monarca ha intenzione di cambiare le sorti della monarchia una volta che avrà a tutti gli effetti pieni poteri da Re.

Carlo, in effetti, sta programmando molti cambiamenti da mettere in campo, e ha l’idea di ridimensionare alcuni ruoli che – secondo il suo parere – negli ultimi 70 anni sono stati di troppo. Insomma, c’è aria di cambiamento, e sembra che Carlo non sia disposto a scendere a compromessi.

Nelle ultime ore, infatti, i media inglesi sono impazziti per via di una drastica decisione che Carlo avrebbe preso nei confronti della piccola Charlotte, sua nipote.

Tra le questioni irrisolte per il Re – la cui incoronazione dovrebbe avvenire la prossima primavera -, c’è sicuramente quella del ducato di Edimburgo, che sta portando via molto tempo e attenzione.

Il ducato, infatti, è destinato ad essere assegnato a un membro della famiglia reale, ma quale? Si sa, i rapporti tra i membri della Royal Family al momento sono abbastanza inclinati, per via dell’impulsivo figlio minore di Carlo e Diana, Harry.

Il duca di Sussex a brevissimo dovrebbe rilasciare il suo libro sulle rivelazioni sulla famiglia reale, che sarà disponibile in tutte le librerie del mondo e manderà sicuramente la monarchia in subbuglio.

Trema la monarchia inglese

Tornando a parlare della questione del ducato di Edimburgo, ricordiamo che la Regina Elisabetta aveva espresso il desiderio di assegnarlo al principe Edoardo. Nonostante la Regina avesse già espresso al sua volontà, attualmente Carlo sembra indeciso e non è ancora pronto a confermare la sua scelta.

Anzi, sembra intenzionato a cambiare le carte in tavola. Secondo alcuni rumors, infatti, Carlo potrebbe decidere diversamente, attribuendo il titolo a Charlotte, la sua piccola nipotina, figlia di Harry e Kate Middleton.

Si tratterebbe di un cambio drastico e in contrasto con la volontà espressa dalla regina Elisabetta in accordo con Filippo prima di morire. La monarca nel 1999 fece pubblicare un’apposita nota stampa:

“La Regina, il Duca di Edimburgo e il Principe di Galles concordano sul fatto che il Ducato di Edimburgo dovrebbe essere concesso al principe Edoardo a tempo debito, quando il titolo ora appartenente al principe Filippo ritornerà alla Corona”.

Insomma, la sua volontà è scritta nero su bianco, eppure Carlo sembra essere indeciso. Edoardo, dal canto suo, ha sempre confessato di essere immensamente grato alla Regina per aver scelto lui come custode del ducato.

Alla fine, però, in quanto Re, l’ultima parola spetterà proprio a Carlo. Il Daily Mail ha scritto in proposito:

“La discussione è in corso, ma il re gradirebbe che il titolo andasse alla principessa Charlotte. Sarebbe un modo appropriato per ricordare la Regina la quale, naturalmente, aveva il titolo di Duchessa di Edimburgo e un modo per Sua Maestà di onorare la linea di successione”.

Charlotte, quindi, potrebbe diventare presto la duchessa di Edimburgo, lo stesso titolo che fu della regina Elisabetta diversi anni fa.