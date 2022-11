Kate Middleton lascia la Royal Family: “Freddi e distaccati”, fa i bagagli e saluta la casa reale

Kate Middleton lascerà la casa reale: è ufficiale! La principessa è pronta a imbarcarsi su un aereo e volare da tutt’altra parte, lontano dalla famiglia reale e dai nuovi regnanti. Ma cosa sta succedendo? Perché ha preso questa decisione?

Kate Middleton sta lasciando la casa reale e non è disposta a tornare indietro: le notizie si stanno rincorrendo proprio in queste ore. La principessa, moglie del futuro re William, se ne sta andando dal Regno Unito per raggiungere una meta molto lontana con uno scopo ben preciso in mente.

Che sia l’ora del suo addio alla corona? Nessuno se lo sarebbe mai immaginato ed è difficile pensare a un motivo per cui potrebbe andarsene. Ma il popolo ha paura e le ipotesi si alternano senza sosta sul web.

Kate Middleton saluta la corona

Una decisione definitiva quella di Kate Middleton? Nelle ultime ore il web sta impazzendo di fronte a quella che sembra la scelta decisiva della principessa. Il popolo inglese è in subbuglio ed è spaventato all’idea di perdere per sempre la compagna di William. Ma cosa sta succedendo davvero?

È vero, Kate Middleton ha fatto le valigie ed è in partenza, ma vogliamo rassicurare tutti chiarendo che il suo non è un addio definitivo: la principessa sta per volare a Boston, proprio in questi giorni, per alcuni doveri legati alla sua figura. Insieme a lei ci sarà anche William, quindi nessun pericolo per il loro matrimonio.

I due si recheranno in America per un tour di stato, per incontrare i sudditi che vivono nel nuovo continente e cercare di appianare i malumori legati alla separazione famigliare con Harry e Meghan. I due infatti sono molto ben visti dai sudditi americani, che non vedono di buon occhio questo allontanamento forzato.

Col passaggio di testimone a Carlo III e i difficili rapporti della corona col suo popolo, William e Kate cercheranno di farsi vedere vicini ai bisogni dei propri sudditi, anche se si trovano dall’altra parte dell’oceano. William incontrerà Michelle Wu, l’attuale sindaco di Boston, e si recherà al John F Kennedy Presidential Library e poi al Museum.

Al suo fianco l’inseparabile Kate, anche se lei sarà ospite anche all’Università di Harvard dove visiterà il Center on the Developing Child, centro di ricerca sull’infanzia. Kate è molto legata a questi temi e ha voluto essere presente.

Mentre William e Kate saranno a Boston, Harry e Meghan si troveranno a New York, poco lontano da lì, per ricevere un premio per l’impegno nella lotta contro il razzismo. Sembra che le due coppie non si incontreranno, contrariamente a ciò che sperava il popolo intero. Meghan non è affatto ben vista dalla corona e si deve far perdonare molte cose.