Serena Bortone, passa a Mediaset l’annuncio ufficiale: si prendo il programma del pomeriggio | Colpo bassissimo alle colleghe

Serena Bortone approda su Mediaset, l’annuncio è ufficiale e la vedremo nel programma pomeridiano più amato della televisione. Colpaccio.

Continuano i cambiamenti nei canali Mediaset. Dopo l’addio a Canale 5 di Barbara D’Urso, nuovi volti del mondo della televisione si avvicenderanno su Canale 5.

I telespettatori di Mediaset sono ancora scossi dalla decisione presa all’inizio dell’estate scorsa dall’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi riguardo Barbara D’Urso. La scorsa estate la conduttrice non era stata riconfermata ed era stata esclusa infatti dal palinsesto.

Dopo il licenziamento della D’Urso, la conduzione di Pomeriggio 5 è stata affidata a Myrta Merlino. Qualche settimana fa, Barbara è tornata a parlare del dolore provato nel lasciare Mediaset nella puntata di Domenica In condotta dall’amica Mara Venier.

Adesso, però, i telespettatori di Mediaset si aspettano che come conduttrice venga nominata una nota giornalista, Serena Bortone. E, in effetti, Bortone dovrebbe tornare in Mediaset.

Serena Bortone a Mediaset: i post sui social network e i commenti degli utenti lo confermano

Serena Bortone approda su Mediaset. L’annuncio ufficiale è stato diffuso in un post condiviso sulla pagina Instagram dedicata al programma pomeridiano più amato della televisione.

Come si legge dai commenti social, in molti hanno ritenuto che la giornalista sia riuscita a ottenere ciò che D’Urso, Merlino e altre colleghe non sono riuscite a prendere. Eppure non è esattamente così. Ecco come stanno le cose.

Serena Bortone al programma più amato di Mediaset: la giornalista sarà ospite a Verissimo

Il salotto di Silvia Toffanin è pronto per ospitare la giornalista televisiva Serena Bortone. La donna parteciperà al programma più amato dai telespettatori di Mediaset, Verissimo. La prossima domenica, infatti, Bortone approderà su Mediaset.

A darne la notizia è stato un post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale di Verissimo tv. Al messaggio hanno fatto seguito centinaia di commenti degli utenti.

Sono tantissimi coloro che hanno lodato l’operato di Serena Bortone e vorrebbero che alla giornalista venisse affidata la conduzione del programma televisivo di Pomeriggio cinque. Tra i molti commenti, tantissimi sono stati quello in cui si legge che questo primo approdo a Mediaset potrebbe essere una sorta di trampolino di lancio per la conduzione del programma del pomeriggio. Mediaset, del resto, ha cambiato diversi conduttori e conduttrici nell’ultimo periodo, come dimostra quanto accaduto a Federica Panicucci. Non sarebbe difficile immaginare che Serena Bortone o un’altra personalità televisiva possano diventare il nuovo volto delle trasmissioni più seguite.