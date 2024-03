Terremoto Mediaset, contratto strappato Federica Panicucci: via da Canale 5 | Anche per lei è un addio

Arriva un nuovo terremoto in Mediaset, anche Federica Panicucci se ne deve andare da Canale 5, un altro addio che fa discutere.

Continuano i cambiamenti nei canali Mediaset. Dopo l’addio a Canale 5 di Barbara D’Urso, presto anche Federica Panicucci lascerà Canale 5.

I telespettatori di Mediaset sono ancora scossi dalla decisione presa all’inizio dell’estate scorsa dall’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi riguardo Barbara D’Urso. La scorsa estate la conduttrice non era stata riconfermata ed era stata esclusa infatti dal palinsesto.

Dopo il licenziamento della D’Urso, la conduzione di Pomeriggio 5 è stata affidata a Myrta Merlino. Pochi giorni fa, Barbara è tornata a parlare del dolore provato nel lasciare Mediaset nella puntata di Domenica In condotta dall’amica Mara Venier.

Un altro volto noto di Mediaset, quello di Federica Panicucci, presto non lavorerà più per Canale 5. La nota conduttrice ha infatti detto addio al suo storico programma.

Federica Panicucci e l’addio a Canale 5: novità per la nota conduttrice di Mediaset

Federica Panicucci è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica ed ex showgirl italiana. Dopo l’esordio nella trasmissione Portobello, Federica nel 1988 inizia a lavorare in Fininvest dove prende parte alla trasmissione Il gioco delle coppie in onda su Canale 5 alla fine degli anni Ottanta. Dopo un periodo nella Rai, Federica è tornata a lavorare per Mediaset

Dalla stagione 2021-2022 ha affiancato Francesco Vecchi a Mattino Cinque News, spin-off di Mattino Cinque. Da lunedì 11 marzo 2024 per Federica ci saranno grandi cambiamenti.

Il nuovo programma di Federica Panicucci: ecco come cambia il palinsesto Mediaset

Da lunedì 11 marzo, Rete 4 ridisegna il suo palinsesto. Il prossimo lunedì Federica Panicucci alle 10.55 debutterà con “Mattino 4” condotto insieme a Roberto Poletti. La nota conduttrice di Mediaset, dopo la diretta su Canale 5 con Francesco Vecchi, lascia il canale per spostarsi su Rete 4 e proseguire la diretta. Il nuovo programma, targato Videonews, si intitola Mattino 4.

Federica Panicucci continuerà quindi a lavorare per Mediaset iniziando però la conduzione di un nuovo programma. Mattino 4 durerà un’ora e andrà in onda dal lunedì al venerdì dando informazioni e approfondimenti giornalistici. Durante la trasmissione verranno raccontati in diretta i principali fatti del giorno. I cambiamenti del palinsesto Mediaset non sono però finiti qui. Debutterà infatti dopo il Tg4 delle ore 19, la serie cult turca Terra Amara, che ripartirà dal primo episodio. Di mattina si sposterà invece la trasmissione della serie tedesca Tempesta d’amore, con i nuovi episodi in onda dalle ore 10 dal lunedì al venerdì.