Federica Panicucci lascia Mattino 5 | Panico in Mediaset, addio alla punta di diamante

Federica Panicucci lascia Mattino 5? Le voci si accumulano e non lasciano più spazio a dubbi: la conduttrice sta valutando di lasciare.

Sarebbe difficile immaginare Mattino 5 senza la presenza di Federica Panicucci, ma forse dovremo abituarci. La conduttrice è un volto noto e un punto di riferimento della televisione italiana ormai da diverso tempo: ha debuttato sul piccolo schermo nel 1991, dividendosi tra Rai e Mediaset, allora chiamata Fininvest.

Il successo è arrivato in fretta grazie al suo talento e alla sua bellezza: subito esordisce e spicca il volo nel mondo dello spettacolo grazie a Portobello, un vecchio programma tv che è stato un vero e proprio trampolino di lancio per le carriere di moltissime donne della nostra televisione. Dopo arriva l’indimenticabile esperienza offerta da Festivalbar, programma di musica degli anni ’90 amatissimo dagli italiani, in cui compariva anche Federica Panicucci nel ruolo di conduttrice.

Federica Panicucci, addio a Mattino 5?

Dopo anni di gavetta e esperienze davvero formative, nel 2009 è approdata a Mattino Cinque, programma di informazione in onda sulla rete Mediaset. Negli anni è diventata il volto della trasmissione, un punto di riferimento la mattina: è difficile immaginare il programma senza di lei.

Dal 2009 è al timone del programma affiancata da Claudio Brachino, Federico Novella e Francesco Vecchi. Nel 2021, Mattino 5 subisce un grande cambiamento, prima di tutto nel nome: diventa Mattino Cinque News e tratta principalmente di notizie di attualità. Cambia in parte la scaletta, ma la conduttrice e il modo di portare avanti il programma rimangono invariati per la gioia del pubblico che lo segue con passione ogni mattina.

Federica Panicucci: il futuro di Mattino 5 senza di lei

Negli ultimi anni si stanno moltiplicando le voci su un presunto addio della Panicucci: l’indiscrezione non è mai stata ben accolta dai telespettatori, che si dicono molto scettici sulle questioni. A distanza di tempo, però, a fronte delle numerose voci che riportano la stessa notizia, ci si inizia a chiedere se sia veritiera. Effettivamente, la Panicucci non ha mai smentito le voci, che sicuramente le sono arrivate all’orecchio: se fossero indiscrezioni false, probabilmente non avrebbe perso tempo a smentirle e rassicurare i propri fan. Il suo addio è davvero dietro l’angolo? E nel caso, chi potrebbe prendere il suo posto?

Sicuramente l’abbandono della conduttrice apporterebbe un grande cambiamento all’interno programma e di tutta la rete Mediaset che, forse, perderebbe anche molti telespettatori. Ricordiamo che per ora si tratta solo di ipotesi: di certo, però, presto la vedremo timone di Back To School, programma di Italia 1 che andrà in onda prossimamente sul piccolo schermo.