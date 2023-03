Blitz negli studi Rai: volto noto portato via dalle forze dell’ordine | Caos in redazione

Terremoto in Rai: una registrazione viene interrotta dalla polizia, facendo scoppiare uno scandalo senza precedenti.

Circa 10 giorni fa è scoppiata una bomba negli studi Rai, dal momento che la registrazione di una trasmissione è stata interrotta dall’intervento delle forze armate per prelevare un’ospite in un noto programma Rai. Tuttavia, la polizia è intervenuta non per un fatto accaduto in quel momento, ma bensì per uno sgarro commesso sei anni fa.

Nel mondo dello spettacolo se ne vedono di tutti i colori, ma essere trascinati via dagli agenti durante la registrazione di un programma è veramente pazzesco ed umiliante. Il soggetto in questione ha subito questa mortificazione per un errore commesso sei anni fa, durante la conduzione di uno show al fianco di un altro volto famoso della tv italiana.

Queste due celebrità, nemiche fin dal primo loro incontro, avevano deciso di creare uno show dedicato ad entrambe, con lo scopo di appianare le loro divergenze. Ma il risultato ottenuto è stato esattamente il contrario: l’astio tra le due donne è aumentato, influenzando anche il resoconto del programma che ha fatto un flop incredibile di ascolti.

Problemi non solo davanti alle telecamere

Ma le difficoltà non si sono esaurite solo in trasmissione, anche nel post-show ci sono stati screzi non indifferenti. Il produttore aveva garantito ad una delle due VIP che, se avesse partecipato, le avrebbe pubblicizzato l’uscita del suo film. La promessa non è stata mantenuta, dato che la trasmissione ha registrato uno share troppo basso, e i due finirono a processo. In quel periodo, la donna aveva accusato pesantemente l’uomo, che l’aveva denunciata per diffamazione, vincendo la causa.

Un altro problema si è aggiunto alla lista, ovvero il risarcimento che la donna avrebbe dovuto pagare all’uomo non è mai arrivato. Questo accaduto, anche se è iniziato e si è svolto circa sei anni fa, ha visto il suo epilogo soltanto dieci giorni fa. I protagonisti di questa trama da film thriller/poliziesco sono volti molto famosi della televisione italiana.

Heather Parisi, Lorella Cuccarini e Lucio Presta: protagonisti della disavventura

La protagonista in assoluto della storia è Heather Parisi che nel 2017 ha mostrato la sua profonda antipatia nei confronti della collega Lorella Cuccarini nel programma Nemicamatissima, danneggiando il produttore Lucio Presta. All’alba del 13 marzo scorso, la polizia ha fatto irruzione negli studi Rai, interrompendo la registrazione di Belve, per fermare la Parisi. Quest’ultima era lì per l’intervista di Francesca Fagnani, ma si è vista circondata dalle forze dell’ordine, che l’hanno costretta a risarcire Presta con un bonifico istantaneo.

Lucio ha condiviso alcuni pensieri sulla faccenda: “Hai avuto moltissimo tempo cara Heather Parisi di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che non avrei mai voluto. Giovedì in occasione della registrazione di Belve un ufficiale giudiziario assistita dalla forza pubblica (ringrazio l’Arma) ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione…”.