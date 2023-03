Lorella Cuccarini, addio ad Amici: Maria De Filippi ha deciso | Dietro le quinte il casino

La famosa showgirl deve fare i conti con il suo ruolo da giudice ad Amici ed a scegliere il suo destino ci pensa la Queen di Canale5.

Lorella Cuccarini è una delle subrette, ballerine, conduttrici, cantanti e one-woman-show più amate della televisione italiana. Sempre comparata alla sua “rivale” Heather Parisi, la Cuccarini ha saputo dimostrare il suo talento e il suo valore, fino ad arrivare alle vette più alte nel suo campo lavorativo.

Infatti, da qualche edizione, Lorella fa parte dei giudici del talent show più seguito di Mediaset, ovvero Amici di Maria De Filippi. Le prime volte, la Cuccarini si scontrava molto spesso con Alessandra Celentano perché entrambe erano giudici di ballo. Adesso, invece, Lorella è diventata giudice di canto.

Tuttavia, il suo ruolo di insegnante potrebbe essere a rischio e nelle prossime edizioni il pubblico di Amici potrebbe essere costretto a rinunciare alla Cuccarini. Il suo destino, come quello di tutti, è nelle mani della Queen di Canale5, ovvero della De Filippi. In una recente ospitata a Verissimo, Lorella ha risposto alla fatidica domanda, ovvero se ci sarà o meno nella prossima edizione.

La verità di Lorella Cuccarini sul futuro di Amici

Ad Amici non sono solo importanti gli alunni che si allenano e gareggiano per la finale, ma sono altrettanto significativi i loro insegnanti. Lorella ha detto la verità a Silvia Toffanin ed al suo pubblico circa il destino che la attende: “Francamente se Maria non cambia idea e non decide di cambiare professori penso che non mi muoverò da Amici”.

Dunque è confermata la presenza della giudice Cuccarini e non ci sarà nessun addio da parte di Lorella, che ha aggiunto in merito: “È una famiglia, mi sento nel posto giusto”. Inoltre, la Cuccarini ha dichiarato di essere soddisfatta del lavoro e degli sforzi compiuti fino ad ora, ma ad attendere i protagonisti del format c’è una nuova e molto vicina sfida.

Amici il serale inizia domani

La sfida in questione è la fase serale di Amici, che inizierà domani 18 marzo, e che decreterà il vincitore dell’edizione Amici 22. Tuttavia, sembra proprio che la fase finale inizi nel peggiore dei modi, dal momento che ci sono state diverse polemiche riguardo a varie eliminazioni accadute poco tempo fa.

In particolare, l’eliminazione del ballerino Paky è stata molto discussa dal pubblico che lo riteneva molto talentuoso e meritevole di andare in finale. In aggiunta, anche Lorella Cuccarini è stata aspramente criticata a causa della scelta di eliminare il cantante Niveo, allievo dall’inizio e sempre in grandi difficoltà. Il pubblico ha criticato la scelta della giudice perché è come se lo avesse illuso fino all’ultimo, eliminandolo poco prima della finale.