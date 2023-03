Non è la Rai: 30 dopo anni rivelazioni sconcertanti: “A 15 anni serate da Boncompagni”

Non è la Rai è stato un programma che ha fatto da trampolino per molte ragazze, ma sembra che dovessero pagare pegno all’autore.

Gianni Boncompagni è stato l’autore del programma cardine per moltissime giovani ragazze che oggi sono affermate attrici e conduttrici. Stiamo parlando di Non è la Rai, una trasmissione che è entrata nella storia della televisione italiana e che ha fatto conoscere moltissime ragazze che, all’epoca, non erano per nulla famose.

Nel programma c’erano molte ragazze che, piano piano, hanno fatto strada nel mondo dello spettacolo. Gianni Boncompagni è sempre stato definito un ottimo talent scout e, infatti, è stato lui ad affidare la conduzione dello show all’allora giovanissima Ambra Angiolini. Sebbene Ambra aveva soltanto 15 anni, Boncompagni ha riposto la sua fiducia in lei, aiutandosi con la famosa auricolare per seguirla nella presentazione.

Oltre alla Angiolini, moltissimi altre ragazze hanno visto il loro desiderio di successo avversarsi grazie a Gianni. Ad esempio, Claudia Gerini, Laura Freddi, Antonella Elia, Pamela Petrolo, Nicole Grimaudo e Lucia Ocone. Tuttavia, alcuni rumors hanno fatto intendere che per avere un po’ più di visibilità e notorietà, le ragazze dovevano stringere un rapporto più intimo con l’autore di Non è la Rai.

Il dietro le quinte di Non è la Rai era davvero così intimo?

Il pubblico italiano ha sempre avuto qualche dubbio sulla questione del rapporto che c’era tra Boncompagni e le sue ragazze di Non è la Rai. Veramente alcune di loro, per ottenere più visibilità e successo, sono state costrette a scendere ad alcuni compromessi con l’autore e diventare più intimi?

Riguardo a questa faccenda, si sono esposte proprio alcune ex partecipanti del programma. Uno scontro eclatante è stato quello tra Ilaria Galassi, una delle ragazze più ricordate, e Laura Colucci, la ragazza meno visibile e più anonima di tutte. Quest’ultima, che ha terminato la sua carriera con Non è la Rai, ha sottointeso di aver cenato a casa del regista, sebbene il notevole distacco d’età.

Le dichiarazioni di Ilaria Galassi

Circa un anno fa, durante un’intervista a Fanpage, Ilaria ha affermato: “A me non è mai stato proposto niente. Non sono mai scesa a compromessi. Sono sempre stata scelta per la mia simpatia, esuberanza e anche per la mia bellezza. Quando cantavo io l’audience era alto, per questo io e altre dieci-venti ragazze guadagnavamo di più”. Inoltre, Ilaria Galassi ha aggiunto:

“Laura era inesistente, non cantava e non ballava. Evidentemente Gianni non vedeva alcuna qualità in lei. Se non è emersa, dovrebbe farsi qualche domanda. Eravamo in tanti, compresi i musicisti e le coriste, stavamo bene insieme. Io ci sono andata pochissime volte, perché mio padre non era del tutto favorevole, ma a me non è mai stato proposto niente. Io avevo 15 anni, ma lui si fidava di me e sapeva chi c’era a quelle serate”.