Melissa Satta distrugge l’ex marito: ecco la vera causa della rottura

Melissa Satta al centro del gossip per un gesto inaspettato. Il nuovo amore con Matteo Berrettini può essere la causa.

Melissa Satta è una celebre conduttrice e showgirl italiana attualmente sotto contratto con Sky emittente con la quale collabora per il programma Goal Deejay. Ma la sua carriera ha inizio da giovanissima quando alle prime armi nel mondo della tv è stata scelta come Velina di Striscia la notizia in coppia con Thais prima e Veridiana in seguito. Da lì il suo percorso nello spettacolo è completamente in ascesa e la Satta diventa modella, showgirl, presentatrice e poi influencer.

Anche sentimentalmente Melissa Satta è sempre stata una protagonista: dalla sua relazione con Christian Vieri iniziata nel 2006 e conclusasi nel 2011 la Satta ha riempito pagine e pagine dei giornali di gossip. Dopo la storia con Vieri che ha aumentato di gran lunga la popolarità della Satta e che ha anche consolidato lo stereotipo velina-calciatore tanto in voga negli anni 2000, Melissa è andata avanti con una relazione divenuta importantissima quella con Boateng.

Anche con il calciatore di origini ghanese le cose però non hanno funzionato e nel 2020 i due hanno annunciato la rottura definitiva e il divorzio imminente. A seguito di questo addio per la Satta è cambiato tutto e la donna ha deciso di compiere un gesto drastico che annulla definitivamente l’amore con il calciatore.

Melissa Satta e il gesto che fatto discutere

Sempre molto attiva sui social dove condivide diversi momenti della sua vita professionale e privata ha risposto di recente ad una domanda su Instagram di un utente che si chiedeva quale tatuaggio stesse rimuovendo. Infatti, la Satta è ricorsa alla pratica della rimozione del tatuaggio proprio di recente per toglierne uno che presumibilmente potrebbe essere risalente al periodo dell’amore con kevin Boateng.

Rimuovere i tatuaggi è diventato una vera e propria tendenza degli ultimi tempi, una pratica a cui ricorrono tantissime star. In effetti, con il tempo, capita di pentirsi di alcuni tatuaggi forse proprio perché dedicati ad una vecchia fiamma. Con le nuove tecniche, allora è possibile cancellare qualcosa che non ci piace più, un segno indelebile sulla pelle fatto durante un momento particolare della nostra vita o per una persona che non ne fa più parte.

L’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini

La motivazione di questa scelta non è stata data, forse la showgirl ha semplicemente deciso di cambiare look e di ripulirsi un po’ il corpo. Tuttavia, c’è chi crede che dietro questa scelta possa esserci il suo nuovo amore: Matteo Berrettini.

Con il tennista di alcuni anni più giovane di lei, il rapporto è sicuramente fresco e in erba ma sembra che i due siano assolutamente intenzionati ad avere un rapporto serio. Un amore, quindi, inaspettato quello tra la Satta e Berrettini che però sta già facendo sognare in molti e fa spingere la donna ad immagine progetti futuri con il tennista.