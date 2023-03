Anna Tatangelo ha toccato il fondo dopo Gigi D’Alessio | Ecco chi l’ha salvata

Anna Tatangelo ammette di fare terapia: la donna confessa che senza l’aiuto di qualcuno non ce l’avrebbe fatta.

La nota cantante Anna Tatangelo ha deciso di mettersi a nudo con i suoi followers sul proprio profilo Instagram, ammettendo qualcosa di sé che sembrava impensabile. La donna è sottoposta al clamore mediatico da tantissimi anni dopo essere entrata nel mondo della musica da giovanissima. La sua lunga relazione con Gigi D’Alessio ha sicuramente aumentato l‘attenzione sull’artista che spesso non ha retto tutte questa pressione.

Attualmente, Anna Tatangelo ha ritrovato la felicità grazie a suo figlio Andrea avuto da Gigi e al suo nuovo amore con Mattia Narducci. Il bel modello è di ben dieci anni più giovane di lei ma insieme costituiscono una coppia a dir poco scoppiettante e bellissima. D’altronde, la Tatangelo non ha passato per nulla un periodo semplice soprattutto a causa della separazione dal suo compagno di lunga data, il cantante Gigi D’Alessio.

Lui è stato praticamente il suo primo amore avendo iniziato a frequentarlo appena maggiorenne e avendo condiviso con lui tanta della sua carriera nella musica. La loro fine è stata abbastanza turbolenta: la coppia aveva annunciato l’addio nel 2017 per poi riconciliarsi poco dopo ma separarsi ufficialmente nel 2020.

Le difficoltà di Anna Tatangelo

Sia Gigi D’Alessio che Anna sono poi andati avanti con le loro vite: lui ha avuto un altro figlio dalla sua attuale compagna Denise Esposito più giovane di 26 anni, lei ora è serena con Mattia dopo la relazione ad intermittenza con Livio Cori. I due, infatti, non era compatibili soprattutto in quel determinato periodo delle loro vite. Insomma, per la Tatangelo negli ultimi anni le cose non sono andate sempre bene ma la serenità ora ritrovata è merito soprattutto di un particolare percorso che la donna ha compiuto.

Rispondendo ad una domanda su Instagram in merito alla terapia, la Tatangelo ha ammesso di essere seguita da un po’ di tempo da un terapista, qualcuno con un parere professionale sdoganando anche lei le paure che gravitano attorno a tale pratica. “Per me è stata fondamentale, se non avessi iniziato anni fa, avrei fatto più fatica a ritrovare me stessa” ha confessato l’artista sui suoi profili social.

L’importanza della terapia

“È un percorso che ognuno di noi dovrebbe fare. Ci sono cose che magari ti segnano e se non le elabori possono ripercuotersi sulle tue scelte e comunque sul tuo stato d’animo. Prendersi cura di sé stessi è anche questo” ha poi continuato su Instagram la Tatangelo aggiungendosi alla lista di quelle celebrità come Fedez o Marracash che non nascondo il loro malessere psicologico ma invitano tutti a prendersi cura della propria mente per stare bene anche fisicamente.

Anna, infatti, negli ultimi anni ha perso i suoi nonni a cui era legatissima ma anche sua mamma venuta a mancare nell’autunno 2022. Una perdita troppo dura che, però, è riuscita a metabolizzare proprio grazie alla terapia che in questi delicati momenti si è dimostrata una fedele compagna della sua vita.