Panico a Mediaset: Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cacciarlo | Nei camerini succede di tutto

Pier Silvio Berlusconi introduce una linea guida durissima per i suoi programmi Mediaset. Gravi conseguenze per chi non le rispetta.

C’è aria di cambiamento a Mediaset dopo che Pier Silvio Berlusconi ha stipulato nuove linee guida editoriali severissime che vedono nel decoro il perno principale del discorso. Secondo l’Ad di Mediaset, infatti, molti dei programmi in onda sulle sue reti sono ormai allo sbaraglio diventanti un vero e proprio concentrato di cattivo gusto. Ed è per questo che sono stati presi recentemente dei provvedimenti seri in una delle trasmissioni di punta senza alcuna possibilità di ritorno.

Secondo alcune indiscrezioni diversi autori e vertici sarebbero a rischio licenziamento ed un reality molto seguito potrebbe chiudere così i battenti o addirittura cambiare completamente forma. Si tratta del Grande Fratello Vip giunto alla sua settima edizione, la terza con Alfonso Signorini che ha dato una sua particolare impronta allo show.

In effetti, Signorini si è fatto paladino, almeno fino ad ora, della libertà di espressione nel suo reality iniziando una battaglia contro il politically correct. Le cose ora sono decisamente cambiate ma per Signorini il futuro non si prospetta per nulla semplice.

I provvedimenti di Alfonso Signorini

A seguito delle minacce di Pier Silvio Berlusconi di far saltare qualche testa del programma, Alfonso Signorini ha preso delle decisioni estremamente drastiche per portare sui binari giusti il reality. In effetti, la situazione all’interno della casa più seguita d’Italia era davvero improponibile: tutti i concorrenti complice i sei mesi di reclusione e molto stress psicologico erano ridotti all’osso e non rispettavano più le regole imposte.

Ma uno in particolare ha subito le ammonizioni del conduttore: si tratta di Edoardo Donnamaria squalificato un paio di puntate fa per comportamenti scorretti anche nei confronti della sua fidanzata Antonella Fiordelisi la quale, però, è rimasta letteralmente sotto shock ed era un fiume in piena per la perdita del suo ragazzo. Decisione irremovibile e Donnamaria non potrà più essere neanche in studio a dare supporto alla sua donna.

Le opinioni sui social

C’è chi però non ha apprezzato per nulla questo atteggiamento da parte di Signorini che sentendosi minacciato dall’alto ha agito contro quegli stessi concorrenti aveva contribuito a far “impazzire”. Sul web, tra l’altro in molti si sono chiesti del perché non si sia agito contro Daniele Del Moro anche lui reo di aver dei modi di fare molto aggressi con Oriana Marzoli.

La spiegazione giunge da un insider del mondo del gossip, Agent Best che sui social ha scritto: “In realtà autori e produzione sono a rischio e hanno insabbiato questi comportamenti non ascoltando le reiterate indicazioni del supporto psicologico. A voi le conclusioni #gfvip . Mia personalissima opinione forse e dico forse si poteva evitare tutto ciò. Che ne pensate?” e “Ho provato a mascherare il messaggio ma in linea di massima quello che è accaduto è stato che ci sono stati degli atteggiamenti diciamo aggressivi su Edo D e Daniele e la psicologa aveva più volte dato un segnale d’allarme ma non è stato preso in considerazione”.