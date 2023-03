La nuova naufraga sciocca Ilary Blasi: imbarazzo e tensione prima dell’Isola dei Famosi

Ilary Blasi ritrova una naufraga, sua vecchia conoscenza, nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Vediamo di chi si tratta.

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è alle porte pronta a far divertire e ad intrattenere il pubblico con le avventure dei personaggi famosi divenuti naufraghi. Dopo tanti anni, il format continua a funzionare rinnovato dalla presenza della conduttrice di due edizioni a questa parte Ilary Blasi, sempre molto schietta ed ironica nei suoi modi di fare. I preparativi continuano ma c’è qualcosa che spaventa e non poco la Blasi e gli autori.

Le nuove linee guida dettate dall‘AD di Mediaset prevedono un maggior decoro nei programmi della rete e questo terrorizza i creatori dello show che potrebbero sentirsi particolarmente sotto l’occhio attento ed inquisitorio del presidente rinunciando alla spontaneità che ha sempre caratterizzato questo reality durante le prime serate. Tuttavia, questo sembra non fermare Ilary dall’essere, come sempre, se stessa nella conduzione e dopo un periodo di stop la donna è più che felice di tornare sul piccolo schermo.

La conduttrice pare, inoltre, che ritroverà un volto a lei già noto. Si tratta di qualcuno con cui ha avuto modo di confrontarsi poichè hanno fatto insieme una precedente esperienza. Chi è questa persona? Ma soprattutto come reagirà la Blasi alla sua presenza?

Il cast dell’Isola dei Famosi

Dopo varie indiscrezioni ecco che viene confermato l’inviato dell’Isola: Alvin tornerà nel programma nonostante le polemiche passate. L’uomo, infatti, ha pubblicato un screenshot di una conversazione radio avvenuta proprio con la Blasi, minacciando di rivelarne il contenuto non contento, per niente, del modo in è stato trattato dalla donna. Non è dato sapere quello che è realmente successo ma ciò che è certo è che ci sarà e nel corso della prima puntata potremo scoprire le reali motivazioni di tale screzio.

Enrico Papi è stato a sorpresa ingaggiato nel ruolo di opinionista insieme alla già confermata Vladimir Luxuria, andando a sostituire Savino impegnato in una nuova avventura su La 8. Diversi nomi di futuri naufraghi circolano sul web, tra cui quello dell’ex Suor Cristina ora diventata semplicemente Cristini Scuccia o quello di Alessandro Cecchi Paone per dirne alcuni. Ma c’è n’è uno in particolare che interessa a Ilary, in quanto le due si sono già precedentemente incrociate.

Corinne Clery all’Isola dei famosi?

Secondo alcuni rumors che girano su internet l’attrice francese potrebbe essere una nuova naufraga dell’Isola dei famosi. A dare l’indiscrezione l’insider esperto di gossip Alessandro Rosica che ha aggiunto che la Clery potrebbe iniziare questo percorso in maniera diversa, in solitaria rispetto agli altri naufraghi.

Se così fosse, allora, la Blasi ritroverebbe una sua vecchia conoscenza in quanto la Clery aveva partecipato al Grande Fratello Vip nella seconda edizione quando lo conduceva proprio Ilary. Il suo percorso durò circa tre settimana ma furono particolarmente intense tanto da rimanere impresse anche nella mente della presentatrice romana.