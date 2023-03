Paola Barale distrugge Gianni Sperti: “Senza fare un c***o!” | Diffamazione tosta

La showgirl sosia di Madonna non ha avuto peli sulla lingua nel diffamare il suo ex marito Gianni Sperti: rivelazioni scioccanti.

Paola Barale è una subrette della televisione italiana molto amata dal pubblico del Bel Paese e si è fatta conoscere anche grazie alla sua formidabile somiglianza con la regina del pop, ovvero Madonna. La sua vita professionale ha sempre visto una crescita, diventando anche conduttrice ed attrice, mentre quella privata ha avuto alti e bassi.

In amore, la Barale non è stata molto fortunata. Tutte le relazioni sentimentali che ha vissuto sono finite e adesso afferma di amare sé stessa e la sua situazione da single. Tra gli amori più memorabili, ricordiamo la relazione passionale e turbolenta con l’attore ed ex modello israeliano Raz Degan, durata ben 13 anni, e il matrimonio con l’ex ballerino Gianni Sperti, durato appena 4 anni.

Proprio riguardo a Sperti, Paola non si è risparmiata nel rispondere ad alcune domande circa la loro relazione e il loro divorzio. Anche se gli italiani hanno seguito con molto attenzione e speranza la loro storia d’amore, facendo il tifo per un matrimonio infinito, come nelle fiabe, alla fine la Barale e Sperti si sono separati. Il loro amore è finito in malo modo e la showgirl ha sputato veleno nei suoi confronti.

L’affermazione di Paola Barale su Gianni Sperti

Sia Paola che Gianni sono persone molto riservate e cercano sempre di scindere la vita professionale da quella privata. Tuttavia, diversi mesi fa, la Barale ha deciso di parlare del suo ex marito, facendo capire, in breve, di non avere affatto un ottimo ricordo dell’ex marito. La sosia di Madonna ha affermato:

“Ci siamo conosciuti a Buona Domenica. Lui ballava bene ed essendo un uomo molto forte, mi faceva sembrare brava. Abbiamo ballato insieme e, ballando ballando, siamo arrivati al matrimonio che poi è finito. Ero molto innamorata di lui. Non è rimasto molto, ci siamo persi. Dal giorno in cui ci siamo lasciati, ci siamo rivisti solo in tribunale. Non è rimasto un buon ricordo”.

La rivelazione senza filtri della Barale su Sperti

Tempo fa, Paola è stata ospite al Maurizio Costanzo Show e in quell’occasione ha parlato nuovamente di Sperti. Pio e Amedeo, anche loro ospiti, avevano chiesto a Simona Ventura che cosa avessero in comune Paola e Gianni e la Barale aveva risposto: “Cosa ha accomunato per anni Paola Barale e Gianni Sperti? A: la passione per il ballo. B: le stesse sopracciglia ad ali di gabbiano. C: la capacità di guadagnare in televisione senza fare un ca***”.

Inoltre, Paola Barale ha voluto specificare una delle tre risposte riguardo Gianni Sperti, aggiungendo: “No, le sopracciglia le aveva diverse allora. Te la dico io la risposta, la C. All’epoca non faceva ancora le sopracciglia, non aveva l’estetista”. Dunque, l’amore tra i due è collassato in un oblio di rancore, nullafacenza e mancanza di cura per le sopracciglia.