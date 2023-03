Commissario Ricciardi, terza puntata piena di azione | Anticipazioni 20 marzo

La terza puntata de Il commissario Ricciardi si prospetta piena di azione e un nuovo caso che darà del filo da torcere al protagonista.

Tutti pronti per la terza puntata de Il commissario Ricciardi: il prossimo appuntamento con la serie andrà in onda il 20 marzo e vedrà il protagonista, interpretato da Lino Guanciale, alle prese con un caso molto difficile e che porterà molta azione nella serie. La serie ha riconfermato il successo della prima stagione e ha già preso il via con le prime due puntate.

La prossima puntata si chiamerà Serenata senza nome e vedrà alternarsi diversi colpi di scena. Ormai si comincia a entrare nel vivo della serie e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire quali misteri emergeranno in questa seconda e già fortunata stagione. Novità non solo per il commissario, ma anche per altri personaggi.

La serie è basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni; protagonista è Luigi Alfredo Ricciardi, commissario di polizia, ed è ambientata nella Napoli degli anni trenta, in pieno regime fascista. La particolarità del commissario è in qualche modo anche la sua condanna: il poliziotto è in grado di percepire le ultime parole dei fantasmi di chi è stato ucciso o ha avuto un incidente.

Anticipazioni de Il commissario Ricciardi

La terza puntata della nuova stagione della serie andrà in onda il prossimo 20 marzo su Rai 1, alle 21:20. Nel corso della puntata si prospettano molti colpi di scena ed eventi inaspettati. Il Maggiore Manfred chiederà ad Enrica di sposarlo, e il commissario dovrà gestire i suoi sentimenti per la donna, di cui è innamorato.

Livia nel frattempo cercherà di riconquistare il poliziotto: la donna è ancora innamorata di Ricciardi, ma lui ha occhi solo per Enrica. Ma c’è anche la Contessa Bianca Borgati di Roccaspina, e Ricciardi è piuttosto affascinato dalla donna. Nella terza puntata i due si conosceranno meglio. Nascerà qualcosa tra i due?

Un nuovo caso

Il commissario Ricciardi, oltre alle questioni di cuore, dovrà occuparsi di un omicidio: il poliziotto dovrà risolvere il caso di Costantino Irace, un commerciante di tessuti che è stato ucciso da una persona misteriosa. Tutti in città pensano che il colpevole sia Vincenzo Sannino, un pugile tornato dall’America per amore della moglie del commerciante. Ma sarà davvero lui?

Come sempre, Ricciardi non si arrenderà alle prime impressioni e approfondirà il caso. Con l’aiuto de Il fatto, il suo potere tramandatogli da sua madre, riuscirà a capire come stanno davvero le cose è cosa è accaduto prima della tragica morte di Irace. Di certo la prossima puntata non annoierà: i protagonisti dovranno vedersela con intrecci sempre più complessi.