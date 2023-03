Rita Pavone a un passo dalla morte: “Mi hanno riportata al mondo per un capello” | Da brividi

Rita Pavone ha sofferto molto nella vita per via di una brutta malattia che l’ha quasi strappata alla sua famiglia.

È una delle maggiori artiste della musica italiana: cantante, showgirl e attrice, Rita Pavone è un’artista a tuttotondo che ha fatto la storia della discografia del nostro paese.

Dopo ben 48 anni nel 2020 è tornata a calcare il palco di Sanremo con il brano ‘Niente (Resilienza 74)’, che si è classificato al 17esimo posto. Nonostante la posizione bassa nella classifica finale, Rita è tornata sotto le luci della ribalta e ha dimostrato quanto siano intramontabili gli artisti come lei.

Il successo è arrivato fin dagli esordi perché il suo talento e carisma erano lampanti, ma per Rita non è sempre stato tutto semplice. Durante la sua vita, due eventi in particolare le hanno provocato enormi sofferenze e influenzato il modo di vivere le cose. Ecco che cosa le è successo.

Rita Pavone: il racconto della malattia mette i brividi

Rita Pavone ha sofferto di una grave malattia che l’ha messa faccia a faccia con la morte. L’ha raccontato lei stessa in un’intervista molto intima rilasciata a Mara Venier durante Domenica In. “Avevo piccole fitte al petto, a cui però non ho dato nessuna importanza, cantavo andavo di qua e di là, ballavo come una matta, fino a che sono piombata a terra. L’aorta era quasi già bella e otturata. Mi hanno riportata al mondo per un capello”, racconta la Pavone.

Un’esperienza davvero dura che le ha fatto temere per il peggio. Nonostante questo, Rita si è dimostrata per la donna forte che è e con coraggio è riuscita a non farsi prendere dallo sconforto e combattere la malattia.

La drammatica perdita del fratello

La vita di Rita Pavone è stata segnata drammaticamente anche da un secondo evento: la perdita del fratello Cesare. Durante un’intervista a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo ha parlato del lutto, raccontando tutta la sua enorme sofferenza. Una brutta malattia gli ha strappato la vita e per Rita è stato davvero difficile ricominciare: “Ho sofferto molto per la scomparsa di Cesare, il mio fratello minore. Si è ammalato nel luglio 2018, da quel momento non l’ho più abbandonato. Non mi è più fregato di niente e di nessuno. Volevo fargli sentire che io c’ero”.

Le parole della Pavone sono davvero toccanti e dimostrano ancora una volta quanto sia forte e combattiva: nonostante queste due drammatiche esperienze, la Pavone ha sempre trovato la forza di rialzarsi e riprendere la sua vita in mano, più forte di prima.