Albano lo ammette: “È una sofferenza”, dopo anni parla di Romina Power

Albano Carrisi torna a parlare del suo grande amore Romina Power, raccontando per la prima volta della sofferenza che lo devasta.

Il cantante di Cellino San Marco è tornato a parlare della sua ex moglie, il suo storico amore: Romina Power. I due formavano una coppia artistica e nella vita reale indissolubile: insieme hanno calcato i maggiori palcoscenici del mondo, riempiendo palazzetti e facendo cantare tutta Italia con le loro canzoni. Dopo anni di matrimonio e molte sofferenze dovute alla scomparsa improvvisa della figlia Ylenia, Albano e Romina hanno messo un punto alla loro storia, ma il loro amore rimarrà per sempre nel cuore di molte persone.

Ospite nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin, il cantante ha colto l’occasione per parlare del suo ex matrimonio e ha fatto delle dichiarazioni importanti, a tratti sconvolgenti, che testimoniano una grande sofferenza.

Nella lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, Albano ha avuto modo di ripercorrere la sua vita, affrontando numerosi temi: dal matrimonio con Romina, passando per la scomparsa di Ylenia, la sua carriera e infine il mancato matrimonio con l’attuale compagna Loredana Lecciso.

Albano Carrisi sputa il rospo su Romina Power

La stessa Romina Power qualche giorno fa era tornata a parlare del loro rapporto, soffermandosi sulla rappresentazione che viene fatta dai media. Un lungo sfogo che non è passato inosservato, durante il quale Romina ha sputato il rospo una volta per tutte.

“Vedo che in tv qui in Italia spesso si riferiscono a me e Albano come una: ‘Soap opera’. Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e le nostre storie individuali – scrive la cantante –. Quell’appellativo ci viene appiccicato da persone che non rispettano l’essere umano, a corto di argomenti e di vero rispetto per il prossimo”.

Albano Carrisi: “Ho letto tante porcherie”

Anche Albano si trova d’accordo con quanto affermato dalla ex moglie, infatti ha ammesso davanti ai telespettatori di Silvia Toffanin che “è una sofferenza. Ho letto tante di quelle porcherie”.

Quanto alle nozze mai celebrate tra Albano e Loredana Lecciso, il cantante ci Cellino San Marco ha ribadito che per ora non sono in programma, consigliando di non basarsi solo sulla cerimonia. “L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”. Un chiarimento tanto atteso dal pubblico, che sospettava che dietro la decisione di non sposarsi ci fosse altro. Per ora al cantante basta godersi la bellissima storia d’amore che da anni lo lega a Loredana Lecciso, ma nella vita mai dire mai! Chissà, forse un giorno convoglieranno a nozze nella splendida cornice offerta dalla Puglia.