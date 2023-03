Charlene di Monaco: prima della chirurgia era un’altra persona | FOTO ALLUCINANTI

Charlene Di Monaco è bellissima, ma avete mai visto com’era da giovane? Il cambiamento è molto evidente per via dei ritocchi estetici.

È la principessa consorte del principato di Monaco: Charlène Lynette Grimaldi da sempre si distingue per eleganza e buon gusto e con i suoi look ha influenzato le donne di tutto il mondo. Sposata con Alberto di Monaco, la principessa ha 45 anni ed è ancora in ottima forma: la sua bellezza è strabiliante e il suo fisico mozzafiato.

Sappiamo però che in questi anni ha fatto ricorso alla chirurgia per non cedere ai segni del tempo e curare il proprio aspetto. In molti, quindi, si chiedono come fosse da giovane, prima che il bisturi sfiorasse il suo viso. E voi l’avete mai vista?

Le foto mostrano una Charlene bellissima, nel fiore della giovinezza. Nonostante questo, il cambiamento è lampante: il suo aspetto fisico si è modificato molto per via della chirurgia estetica. Ecco com’era prima.

Charlene di Monaco da giovane: il cambiamento è lampante

Modella e sportiva, la principessa ha sempre avuto un occhio di riguardo per il suo aspetto fisico. Fin da giovanissima si è tenuta in forma grazie alla passione per lo sport, che l’ha portata a conquistare due medaglie d’oro e una d’argento ai Giochi panafricani del 1999 di Johannesburg. Inoltre, ha rappresentato il Sudafrica ai Giochi del Commonwealth. Charlene di Monaco ha dovuto abbandonare il sogno di una carriera sportiva per via di un infortunio alla spalla, ma il destino aveva in serbo altro per lei: diventare principessa consorte del principato di Monaco.

Venendo ai cambiamenti della principessa, il suo aspetto fisico è mutato molto sotto effetto del tempo e della chirurgia. Avete mai visto com’era da giovane? Le foto mostrano una Charlene bellissima, ma molto diversa.

L’effetto della chirurgia estetica

Ricordiamo che qualche tempo fa Charlene è stata ricoverata a causa di una malattia contratta in Sudafrica che l’ha costretta a restare in isolamento per parecchio tempo. Ovviamente quel periodo di ricovero l’ha messa a dura prova e di questo ha risentito anche il suo corpo.

Nel tempo la principessa ha conservato la bellezza che da sempre la contraddistingue, ma è innegabile che sia cambiata in modo allucinante. Guardando le foto da giovane si nota che i lineamenti sembrano quelli di un’altra persona: saltano all’occhio i ritocchini estetici alle labbra e agli zigomi a cui si è sottoposta nel tempo. Inoltre, non si sa per effetto della chirurgia o se abbia una pelle bellissima, ma non si vedono segni evidenti dell’età. Di certo il tempo passa anche per lei, ma Charlene rimane una donna bellissima e affascinante come vent’anni fa.