Charlene di Monaco ridotta malissimo | Le foto sono preoccupanti

La principessa Charlene di Monaco sembra non essersi del tutto ripresa dalla malattia avuta.

Come ormai è ben noto, Charlene di Monaco ha avuto seri problemi di salute quando, pochi anni fa, aveva deciso di recarsi in Sud Africa. Lì, la Principessa aveva contratto un virus che l’ha fatta sentire talmente male da essere costretta ad allontanarsi dalla sua famiglia e dai vari impegni pubblici.

Infatti, dopo aver subito un’urgente e delicata operazione, Charlene di Monaco non ha fatto in tempo a tornare dai suoi cari che si è vista costretta a ricoverarsi in una clinica specifica per la riabilitazione in Svizzera.

Tuttavia, passati i momenti duri, la Principessa è tornata a ricoprire il suo ruolo sia in privato che in pubblico. Infatti, recentemente è stata vista presenziare ad un evento pubblico con il marito Alberto e i suoi figli. Ma ci sono stati dei segnali d’allarme che hanno fatto preoccupare molte persone.

L’evento pubblico di beneficienza

Charlene ed Alberto di Monaco si sono presentati in pubblico in occasione del Charity Gala, organizzato dalla fondazione benefica presso lo Sport Club di Courchevel. Questo evento aveva lo scopo di supportare i bambini del Courchevel Sport Club che ha l’obiettivo di aiutare i giovani ragazzi a praticare lo sport. Questa cerimonia è stata patrocinata da Alberto di Monaco e, quindi, non poteva mancare la sua consorte.

Oltre alla coppia reale, più di 200 invitati, tra atleti ed imprenditori, hanno preso parte all’evento di beneficienza. L’abbigliamento di Charlene di Monaco non è passato per niente inosservato. La Principessa ha deciso di indossare un abito firmato Akris, ovvero un marchio molto costoso fondato in Svizzera nel 1922.

Ecco come si era presentata Charlene di Monaco

L’abito indossato dalla Principessa vale 6.950 dollari ed è composto da una gonna in tulle con doppio strato di garza, caratterizzato dalle pieghe e dal taglio sulla vita alta. I colori dominanti sono il nero e il beige e Charlene ha anche indossato un soprabito nero con il colletto alla coreana di velluto. Nonostante questo, però, la Principessa è apparsa smunta e pallida in volto.

Durante l’evento, molte persone non hanno potuto fare a meno di notare che Charlene di Monaco appariva molto stanca e provata e il suo volto rispecchiava queste spossatezze, apparendo con delle pesanti occhiaie che nemmeno il trucco hanno coperto.

Tuttavia, Alberto ha dichiarato che sua moglie era migliorata molto dal punto di vista salutare e, quindi, la stanchezza di Charlene di Monaco è da imputare alla guarigione progressiva ma lenta dalla sua malattia.