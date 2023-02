La mamma di Wax è famosa, un altro figlio d’arte | Tutti raccomandati

Wax di Amici è anche lui un figlio d’arte. La sua famiglia è molto particolare ed il lavoro di sua madre davvero originale.

Nella scuola di Amici anche quest’anno ci sono tantissimi talenti pronti ad esplodere con hit di successo nel mercato musicale. Più si va avanti più è difficile inserirsi nel panorama della musica italiana e non solo, per questo il programma condotto da Maria De Filippi, Amici, cerca di preparali al meglio alle dure leggi dello spettacolo.

Il serale è davvero alle porte e cantanti e ballerini stanno provando ad accaparrarsi un posto d’onore nella parte finale della trasmissione, momento sicuramente più esposto a livello mediatico per gli alunni. Quest’ultimi si sfideranno in gare di canto e di ballo davvero sensazionali venendo poi giudicati da un parterre competente che permetterà loro di andare avanti e vincere o di fermarli nel caso opposto.

A dire l’ultima parola è sempre il pubblico che vota il suo prediletto senza sosta sostenendolo anche al di fuori dello show. Ed è quello che è successo ad uno dei protagonisti di questa edizione di Amici, Wax, cantante milanese che sta davvero facendo dei numeri incredibili su Spotify con le sue canzoni, nonostante un percorso tortuoso ad Amici.

Il carattere difficile di Wax e la questione di Capodanno

Wax, attualmente seguito da Arisa, è stato spesso criticato dai suoi professori con i quali ha avuto diversi problemi di comunicazioni. Inoltre, il suo comportamento alquanto ribelle non ha aiutato per nulla la sua crescita e seppur ripreso più volte anche da Maria, L’artista ha preso parte anche lui alla tanto discussa festa di Capodanno di Amici. Infatti, alcuni alunni sono stati puniti per comportamenti inaccettabili la cui natura non è, però, ben nota.

Si dice che questi ragazzi abbiano assunto della noce moscata in grossa quantità per “sballarsi” andando contro il regolamento oltre che rischiando di incorrere in dei problemi di salute. Wax, allora, da quel momento ha preferito cambiare il suo comportamento e concentrarsi sul lavoro e sul canto. In effetti, i suoi pezzi Turista per sempre e Ballerine e guantoni sono ascoltatissimi su Spotify e hanno superato di gran lunga quelli dei suoi compagni.

La famiglia di Wax: chi è sua madre?

Come LDA l’anno scorso e Angelina Mango quest’anno, rispettivamente figli di Gigi D’Alessio e dell’indimenticato Mango, anche Wax in verità ha una famiglia molto particolare. Il ragazzo è originario di Milano e proprio lì vive con i suoi ed il suo tenero cane.

La madre di Wax, però, ha un lavoro davvero originale: la donna è infatti una pittrice molto conosciuta. Le sue opere d’arte sono dei pezzi bellissimi e noti nell’ambiente, quindi, è possibile affermare che anche Wax come molti che si approcciano al mondo dell’intrattenimento può essere considerato come un figlio d’arte.

Sono già scattate polemiche pesanti in passato perché si alludeva al fatto che Amici ormai fosse un covo di raccomandati, però da quello che abbiamo potuto vedere finora, questi giovani stanno dimostrando di saper andare avanti con le proprie gambe.