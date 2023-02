Chiara Ferragni: che brutta figuraccia, il dettaglio non è sfuggito | Imperdonabile

La nota influencer ha commesso un errore su un suo messaggio proposto a Sanremo 2023.

Chiara Ferragni, durante la settantatreesima edizione del Festival della canzone italiana, ha deciso di sfoggiare diversi abiti con altrettanti messaggi in chiave femminista molto forti. Il suo primo outfit proponeva un abito nero con uno scialle bianco sopra le spalle. Questo scialle, poi, aveva una scritta cucita sopra a caratteri cubitali neri che recitava “pensati libera”.

Tuttavia, l’influencer ha attribuito tale slogan al duo Claire Fontaine, commettendo un grave errore. A quanto pare, infatti, l’autore del messaggio non è affatto il duo già menzionato. Infatti, il vero autore ha subito voluto mettere i puntini sulle i.

Inoltre, questo messaggio esposto dalla Ferragni è già presente, da molti anni, come murales a Bologna e, dopo diverso tempo, la frase è apparsa anche su un muro della città di Genova, dopo una manifestazione femminista. Quindi chi è il vero autore di questa frase, dal momento che anche il suo Claire Fontaine ha affermato che non è una loro creazione?

L’autore di “Pensati libera” è venuto fuori

Le Cicatrici Nere, un gruppo di tatuatori molto conosciuti ed attivi sia in Italia che in Spagna, Berlino ed Amsterdam, ha dichiarato che Chiara ha sponsorizzato un’idea creata da terzi. Questo gruppo di artisti ha poi pubblicato un video con la Ferragni come protagonista, commentandolo così: “Attivismo, non merce”.

Oltre a questa frase, il gruppo ha aggiunto: “Pensati libero è là fuori per strada. Pensati libera non è uno slogan, non è un prodotto, non è una foto, non è un post, non è per una moda, non è un manifesto, non è una proprietà di qualcuno, non è per vendere, non è per mercificare un’idea. Pensati libera è un atto di volontà, per liberare le persone dalla superficiale, veloce e soffocante vita moderna”.

Cicatrici Nere contro Chiara Ferragni

L’ostile commento espresso dalle Cicatrici Nere potrebbe essere un attacco ed una polemica velate nei confronti dell’influencer attivista? Forse sì o forse no, ma una cosa è certa: l’errore commesso dalla Ferragni sull’autore della frase non è stato per nulla gradito dal gruppo artistico.

Infine, le Cicatrici Nere hanno concluso così: “Pensati libero è un respiro tra i rovi degli schedari, delle tabelle, degli ordini. Pensati libera è dire: ‘Ci sono anch’io’ tra gli sconfitti di tutti i giorni. Pensati libero è là fuori per strada”. Chiara Ferragni dirà la sua opinione, ovviamente; è solo questione di tempo.