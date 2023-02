ALLARME ROSSO Milly Carlucci, terribile notizia nelle scorse ore | Non ce l’ha fatta

Milly Carlucci è finita nell’occhio del ciclone per una terribile notizia: ecco cosa è successo nelle scorse ore.

Una tragedia che coinvolge l’amatissima conduttrice di Ballando con le Stelle Milly Carlucci. Terminata la 17esima edizione del programma, la showgirl non si ferma e ne sta già preparando un altro, dal titolo Il Cantante Mascherato, che tornerà sul piccolo schermo sabato 18 marzo.

Si tratta di uno show basato su un format coreano presentato in Italia per la prima volta nel 2020, che ha visto come vincere Teo Mammucari vestito da coniglio. L’idea del programma è stata subito apprezzata dal pubblico, che l’ha seguito con grande entusiasmo. Proprio per questo, c’è molta attesa per la nuova edizione in uscita a marzo e Milly Carlucci ce la sta mettendo tutta per non deludere i suoi telespettatori.

Ricordiamo che a vincere la seconda edizione è stato invece Red Canzian nelle vesti di pappagallo, e infine Paolo Conticini nei panni di una volpe. Cresce l’attesa per sapere cosa riserverà questa nuova edizione e chi trionferà, ma nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia che ha fatto preoccupare i fan.

La notizia che rattrista i telespettatori

Un imprevisto, infatti, potrebbe mandare tutto all’aria. Per questa nuova edizione, sarà presente il pool investigativo che ha il compito di individuare il vip travestito. A comporre la giuria ci saranno Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Serena Bortone.

Nonostante il nuovo arrivo della conduttrice di Domani è un altro giorno, il Cantante Mascherato deve salutare per sempre a due dei volti più amati dello show: stiamo parlando di Caterina Balivo e Arisa. Le due verranno sostituite dai nuovi giurati Iva Zanicchi e Christian De Sica.

Il cantante mascherato: l’imprevisto della nuova edizione

Sappiamo, infatti, che attualmente Arisa è impegnata nel ruolo di giurato ad Amici, il talent show di Maria De Filippi. Tra l’altro, mancano pochi mesi all’inizio del serale, l’attesissimo appuntamento del sabato sera, che sicuramente darà del filo da torcere ad Arisa.

Non ha rilasciato nessuna intervista in cui spiega perché non parteciperà alla nuova edizione de Il Cantante Mascherato, ma si presume che sia questo. Quanto a Caterina Balivo, invece, non è nota la motivazione. Insomma, una brutta notizia che il pubblico non ha accoloto bene, visto che erano molto affezionate alle due giurate.

Inoltre, sembra che Milly sia intenzionata a espandere la giuria con un giurato davvero amatissimo: stiamo parlando di Cristiano Malgioglio, che con la sua personalità aggiungerebbe del piccante allo show. Sarebbe una grande mossa per il programma che continua ad attirare l’attenzione del pubblico.