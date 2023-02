Adriano Celentano se n’è andato, nulla sarà più come prima | È la fine

Il ben noto cantante se n’è definitivamente andato, le parole spezzano il cuore ma non si torna indietro.

Adriano Celentano è uno dei cantanti più amati ed importanti per la storia della musica italiana. I suoi brani hanno dato una svolta significativa al mondo musicale e tra i suoi più conosciuti ed apprezzati abbiamo Il ragazzo della Via Gluck, Azzurro, 24mila baci e Io non so parlar d’amore. Per non parlare delle diverse collaborazioni con un altro mito della canzone italiana, ovvero Mina, con la quale, ad esempio, ha duettato Acqua e sale.

L’ultima volta che Adriano è apparso sul piccolo schermo è stato nel 2015, dopo l’insuccesso della sua serie animata dal titolo Adrian. Tuttavia, le sue perle si saggezza al vetriolo le possiamo leggere sul suo profilo social di Instagram, dove è sempre molto attivo.

Recentemente, infatti, il cantante di Milano è andato contro Giuseppe Brindisi, ovvero il conduttore del programma tv Zona Bianca in onda su Rete4. Celentano l’ha etichettato come “sfacciatamente antidemocratico” nei confronti di Nunzia Schillirò, ospite fisso della trasmissione. Il Molleggiato ha sempre avuto le idee chiare riguardo al mondo della politica e, dopo aver deciso di abbandonare la tv e le varie ospitate, esprime le sue opinioni sul web.

L’analisi logica su Sanremo 2023 secondo Adriano Celentano

Adriano, dopo essersi informato sulle prime serate della settantatreesima edizione del Festival della canzone italiana, ha immediatamente espresso la sua opinione a riguardo con un post pubblicato su Instagram: “Bravo Amedeo! Anche stavolta hai lasciato il segno!”.

Subito dopo questa frase iniziale di pseudo apprezzamento velato di ironia verso il conduttore della Rai, Celentano ha aggiunto: “Dopo la gigantesca partenza a RAZZO con il bellissimo discorso di Roberto Benigni, sull’affascinante SORELLA del simpatico Mattarella (…). Per non parlare poi di quello che resterà l’ATTIMO più fuggente della storia, per la forte emozione scatenata dai Magnifici Morandi, Al Bano e Ranieri. Capisco anche il dramma di non sentire la tua voce in cuffia… Forse anche io mi sarei arrabbiato… Però i Fiori… “. Ha infine concluso: “Bravo, Amedeo… Devo dire che fatico non poco a immaginare cosa mai ti inventerai per superarti l’anno venturo!”.

La drastica decisione presa dal Molleggiato

Tuttavia, Adriano non ha certo concluso in quel modo il suo pensiero su Sanremo 2023. Poco prima della finale dell’11 febbraio, che ha visto trionfare Marco Mengoni con il brano Due Vite, assicurandogli un posto nella gara dell’Eurovision Song Contest, Celentano ha creato un post su Instagram: “Anche stamattina, come al solito, ho letto i giornali. Ora è CERTO… non potrò più tornare in televisione…”.

Con questo post, Celentano ha voluto criticare la connotazione politica in cui il Festival ha versato per tutte e cinque le serate oppure è andato contro l’accanimento che i giornali hanno esposto sui numerosi eventi sconvolgenti che sono capitati durante il Sanremo 2023? Non si sa per certo, ma quello che è sicuro è che ha deciso di chiudere i rapporti con la tv in modo definitivo. Adriano Celentano se ne è andato e adesso nulla sarà più come prima. È la fine di un’era per la televisione italiana.